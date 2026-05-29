Q.トースターに溜まったパンくずを放置してしまっていますが、危ないでしょうか？
トースターでパンを焼くたび、少しずつ落ちていくパンくず。1回に落ちる量は少ないですが、放置しているといつの間にか大量に溜まっていた！という人も少なくないでしょう。しかしその状態は実はとっても危険なんです。本記事で、パンくずを放置したままトースターを使い続けるリスクについて解説します。
【表で見る】生活家電の「寿命」一覧
実際、製品事故の調査や注意喚起を行うNITE（製品評価技術基盤機構）も、庫内に残ったパンくずや油分はトースター火災の原因になることもあると警鐘を鳴らしています。
さらに焦げたパンくずはニオイの原因にも。せっかくおいしいパンを焼いても、調理くずから焦げ臭さが移ってパン本来の風味が感じられないなんてもったいないですよね。トースターは汚れを溜めないよう、なるべく使うたびにお手入れすることを心掛けましょう。
パンくずトレイがある場合は、まずトレイを取り外して、溜まったパンくずを捨ててください。軽い汚れなら乾いた布やキッチンペーパーでの拭き取りで十分ですが、ベタつきが気になる場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、その後しっかり水拭きで仕上げましょう。
一方、パンくずトレイがないなどで、ヒーター部分にパンくずや油が落ちてしまっている場合、無理に力を入れて拭き取ろうとするとヒーター管を傷つけたり割ったりしてしまうかもしれません。ヒーターはむやみに触らず、取扱説明書に従って“から焼き”を行い、汚れを焼き切ってしまう手もあります。
最近は、パンくずトレイを大きく引き出せたり、庫内がフラットで掃除しやすかったりするモデルも増えています。トースターを新しく購入する際は、火力やデザインだけでなく「掃除のしやすさ」もぜひチェックしてみてください。なお、お手入れ方法は機種によって異なるため、詳しくは取扱説明書を確認しましょう。
▼田中 真紀子プロフィール
白物家電、美容家電の専門家兼ライターとして活躍。日々発売される新製品をチェックし、製品の紹介記事やレビュー記事を雑誌やweb、新聞などで紹介している。日常的にも話題の新製品を使うことで、ライフスタイルに合わせた選び方や、上手な採り入れ方の提案も行っており、テレビ出演も多数。
(文:田中 真紀子（白物・美容家電／育児用品ガイド）)
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トースター庫内に落ちたパンくず放置の危険性トースターはヒーターで焼く仕組みの家電なので、使用するたびに下に溜まったパンくずも再加熱されます。パンくずがいずれ炭化し発煙や発火につながるリスクがあり大変危険です。
さらに焦げたパンくずはニオイの原因にも。せっかくおいしいパンを焼いても、調理くずから焦げ臭さが移ってパン本来の風味が感じられないなんてもったいないですよね。トースターは汚れを溜めないよう、なるべく使うたびにお手入れすることを心掛けましょう。
お手入れは「冷めてから」が基本トースター使用直後はヒーター周辺はもちろん、本体も高温になっていることがあるため、うかつに触ると火傷する恐れがあります。お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いて本体が十分冷めてから行いましょう。
パンくずトレイがある場合は、まずトレイを取り外して、溜まったパンくずを捨ててください。軽い汚れなら乾いた布やキッチンペーパーでの拭き取りで十分ですが、ベタつきが気になる場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、その後しっかり水拭きで仕上げましょう。
一方、パンくずトレイがないなどで、ヒーター部分にパンくずや油が落ちてしまっている場合、無理に力を入れて拭き取ろうとするとヒーター管を傷つけたり割ったりしてしまうかもしれません。ヒーターはむやみに触らず、取扱説明書に従って“から焼き”を行い、汚れを焼き切ってしまう手もあります。
使うたびに“サッとお掃除”を続けるコツパンくずは放置して炭化すると簡単には除去しにくくなるため、“汚れたらすぐにお手入れ”が理想的です。庫内は柄のついたやわらかいブラシやモップを使うと、手が届きにくい場所もお手入れしやすくなります。扉の縁に溜まりがちなパンくずをサッと取り除けるよう、小さいホウキとちりとりのセットをトースター用に用意しておくのもいいですね。
最近は、パンくずトレイを大きく引き出せたり、庫内がフラットで掃除しやすかったりするモデルも増えています。トースターを新しく購入する際は、火力やデザインだけでなく「掃除のしやすさ」もぜひチェックしてみてください。なお、お手入れ方法は機種によって異なるため、詳しくは取扱説明書を確認しましょう。
▼田中 真紀子プロフィール
白物家電、美容家電の専門家兼ライターとして活躍。日々発売される新製品をチェックし、製品の紹介記事やレビュー記事を雑誌やweb、新聞などで紹介している。日常的にも話題の新製品を使うことで、ライフスタイルに合わせた選び方や、上手な採り入れ方の提案も行っており、テレビ出演も多数。
(文:田中 真紀子（白物・美容家電／育児用品ガイド）)