『四月は君の嘘コンサート 全国ツアー2026』6月より開催　原作を彩った名曲を生演奏で

新川直司による漫画『四月は君の嘘』の世界をクラシック音楽で体感するコンサートシリーズ『四月は君の嘘コンサート 全国ツアー2026』が、2026年6月より全国各地で開催される。

【写真】全国ツアー出演者・高松亜衣と嘉屋翔太

本公演は、原作に登場するクラシック音楽の名曲を生演奏で届けるとともに、作品の名場面や物語の魅力を音楽とともに振り返るコンサート。2024年4月の初演以来、東京・大阪・札幌をはじめ各地で公演を重ねており、シリーズ初の全国ツアー開催となる。

『四月は君の嘘』は、元天才ピアニスト・有馬公生と、自由奔放なヴァイオリニスト・宮園かをりの出会いを描いた青春音楽漫画。繊細な心理描写と音楽を軸にした物語が支持を集め、アニメ化や実写映画化などのメディア展開も果たした。コンサートでは作品内で演奏されたクラシックの名曲を中心にプログラムを構成し、クラシックコンサートが初めての観客にも楽しめる内容となっている。

出演はヴァイオリンの高松亜衣とピアノの嘉屋翔太。高松はSNS総フォロワー数70万人を超える人気ヴァイオリニストで、国内外で演奏活動を行うほか、クラシック音楽の魅力を幅広い世代へ発信している。嘉屋は国内外のコンクールで活躍するピアニストで、確かな技巧と豊かな音楽性で高い評価を受けている。

演奏予定曲には、サン＝サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」、クライスラー「愛の悲しみ」、ショパン「バラード第1番」ほかがラインナップされている（※曲目は変更となる場合があり）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）