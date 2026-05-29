5月28日、38歳の誕生日を迎えたことをインスタグラムで報告した女優の黒木メイサ（38）。そして、この日、同じく誕生日を迎えたのが、格闘家の三浦孝太（24）だ。

黒木は投稿で、《38歳 健康。愛。感謝。May 28th 2026》と綴り、自身のポートレート写真を公開。いっぽう、三浦はインスタグラムで、成田山新勝寺で撮影した自身ソロ写真や、友人との2ショットを添えて、《 turned 24 today I’m so glad I was born on this day 5.28 I’ll keep going my way！！！！！！！！！！！ Now end forever》（原文ママ）と新たな1年の決意を示した。

昨年9月発売の「週刊文春」で交際が報じられた黒木と三浦。当時、双方の事務所は取材に対して《仲良くさせていただいております》と回答するなど、交際の事実を否定しておらず、実際に本誌も昨年12月に都内の駅に降り立った二人の姿を目撃。大阪で行われたファッションイベントの帰りで疲れていたのか、三浦が黒木の荷物代わりに持って歩いていた。

さらに、今年5月に配信された「女性セブンプラス」の記事では、三浦が黒木の肩を抱き寄せて歩くデート姿が報じられた。’23年に前夫の赤西仁（41）と離婚後、2児のシングルマザーとなっていた黒木、そしてサッカー界のレジェンド三浦知良（59）の次男である三浦との交際は常に注目の的であったが、この報道は、現在も交際関係は順調に進んでいる証左といえるだろう。

「昨年の交際発覚から半年後となった『女性セブンプラス』の報道ですが、この間、二人の親密さは双方のインスタグラムにも表れていました。というのも、今年3月〜4月の花見シーズン、黒木さんは東京随一の花見スポット・中目黒で撮影したと思われる写真を公開したのですが、三浦さんも同じ場所、時間帯に撮影した写真を公開していたんです。それぞれの投稿に2ショットはありませんでしたが、一緒にいた可能性はかなり高いですよね。SNSではこの堂々とした”匂わせ“が話題になっています」（WEBメディア記者）

そんな二人の”匂わせ“は、冒頭の投稿にも見られた。三浦の投稿には成田山新勝寺で撮影した写真があったが、黒木も同じ場所で撮影した写真を投稿。さらに、二人の投稿にはそれぞれ、色違いの高級ブランド・ディオールの美容クリームの写真が確認できたほか、三浦の投稿には、一緒に誕生日を祝ったのだろうか、美容クリームの背景に「I LOVE YOU」と書かれたハート型のバルーンが確認できた。

これまでの”匂わせ“投稿には見られなかった、お揃いのアイテムを持った姿。Xでは、この投稿が話題となり、二人の”ラブラブ“ぶりにはこんな反応が寄せられていた。

《三浦孝太と黒木メイサ、今日2人とも誕生日なんだよね 匂わせてて尊い》

《中高生みたいなことしとるなー》

《インスタで匂わせ投稿とか2人とも感覚が若いなぁ》

《かっわえええええええ！》

黒木は今年7月にHuluで独占廃止されるオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』で、11年ぶりに連ドラ主演を務める。三浦と支え合いながら、これからも芸事にまい進してほしい。