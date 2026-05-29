【【デジタル限定】美麗写真集「MIREI」】 6月8日 発売 価格：1,870円

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集英社は、美麗さんのデジタル写真集「MIREI」を6月8日に発売する。価格は1,870円。なお、本書の予約受付はすでに開始されている。

本書はミュージカルや2.5次元舞台を中心に活躍する女優・美麗さんの初となるデジタル写真集。美麗さんがステージ上で見せる強く、気高く、美しい姿はもちろん、その凜としたカッコよさと妖艶な魅力、そしてふとした瞬間にこぼれるかわいらしい笑顔とのギャップを余すところなく収録した。

光と影が交差する洋館で撮影されたカットは、まるで絵画のような仕上がりとなっている一方で、ベッドに寝転んだり、カップラーメンを頬張ったりと、飾らない素顔もみることができる。

また、「週プレ グラジャパ！」で販売される限定仕様の写真集には、他では見られない限定カットおよびメイキングムービーが特別特典として収録される。

□「【デジタル限定】美麗写真集『MIREI』」のページ

（C）熊谷貫／集英社