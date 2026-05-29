フジテレビの三宅正治アナウンサー（61）が29日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。アナウンサーを目指すきっかけを明かした。

31日には、世代の頂点を決める「第93回日本ダービー」が開催される。何度も日本ダービーを実況してきた三宅アナは「日本ダービーは特別で最高峰にある」と説明した。

そして「僕もアナウンサーになったのは、ダービーの実況がしたいから」とアナウンサーを目指すきっかけだったと明かした。

「元々、競馬アナウンサーをしたかった。競馬アナウンサーをやるならフジ系かテレビ東京かNHKしかない。毎週やるならフジテレビなんですよ。関西テレビに入ると、日本ダービーは喋れないんですよ。関西テレビさんからも内定はいただいてたんですけど、お断りさせてもらった」と関西テレビからも内定をもらっていたことを初告白した。

就職活動で先に内定をもらったのは関西テレビだった。フジテレビの入社試験を受ける前だったため、内定をもらった際に「どうしてもフジテレビを受けたいので、待っていただけませんか…」と聞いたが、関西テレビにも都合があるため「フジテレビの入社試験までは待てない」と返答を受けた。

三宅アナは「やっぱりフジテレビを受けたいんで…」と内定を断ったという。結果的に三宅アナは85年にフジテレビに入社した。