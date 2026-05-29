木村拓哉、ソロ初の海外ライブを開催「今からすごく楽しみ」 今夏アルバム発売も決定！
木村拓哉が、9月5日よりライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」を開催することが決定した。また、ニューアルバム『Checkpoint』が今夏発売されることも発表された。
【写真】新レーベル「C＆C STAGE」ロゴ
本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。
さらに、新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリース。
ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも掲げられた“Checkpoint”には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身の“現在地”を見つめ直すとともに、新たな未来へ向かう道標という意味が込められている。
ニューアルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていた通り、豪華スペシャルゲストが参加する作品になっており、今後発表される続報にも期待が高まる。
木村は「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。
「さらに今回は、海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」と期待を寄せている。
「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」スケジュールは以下の通り。チケット申込受付の詳細は「FAMILY CLUB」まで。
9月5日・6日 兵庫・GLION ARENA KOBE
9月26日 ソウル・INSPIRE ARENA
10月7日 福岡・マリンメッセ福岡 A館
11月13日・14日 台北・Taipei Music Center
11月21日〜23日 千葉・ららアリーナ東京ベイ
なお、公演開催に伴い、オフィシャルグッズの販売が決定。詳細は後日発表予定だ。
【写真】新レーベル「C＆C STAGE」ロゴ
本ツアーは、兵庫・福岡・千葉の国内3都市に加え、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動として初となる海外ライブ開催となる。
さらに、新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリース。
ニューアルバム『Checkpoint』には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組『Flow』内でも本人が語っていた通り、豪華スペシャルゲストが参加する作品になっており、今後発表される続報にも期待が高まる。
木村は「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。
「さらに今回は、海外からも『来てくれない？』という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」と期待を寄せている。
「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」スケジュールは以下の通り。チケット申込受付の詳細は「FAMILY CLUB」まで。
9月5日・6日 兵庫・GLION ARENA KOBE
9月26日 ソウル・INSPIRE ARENA
10月7日 福岡・マリンメッセ福岡 A館
11月13日・14日 台北・Taipei Music Center
11月21日〜23日 千葉・ららアリーナ東京ベイ
なお、公演開催に伴い、オフィシャルグッズの販売が決定。詳細は後日発表予定だ。