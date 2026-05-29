KSI官公庁オークションにてガンプラ・フィギュア・ポケカ・ホビーラジコン・ミニカーなどが出品中旧キットのガンプラ「サイコガンダム」を確認
【官公庁オークション：ガンプラ、フィギュアなど】 参加申込期間：5月29日13時～6月15日23時 入札期間：6月23日13時～6月25日23時
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ガンプラ「MRX-009 サイコガンダム」
KSI官公庁オークションにて、ガンプラやフィギュア、トレーディングカードなどが出品されている。
今回出品されているものは、旧キットのガンプラ「MRX-009 サイコガンダム」のほか、ガンダムやドラゴンボールのフィギュア、ポケモンカードやドラゴンボールのトレーディングカード、ラジコンヘリ、ミニカーなど、様々な商品が確認できた。
なお本オークションに参加する場合は、参加申込を6月15日23時までに行なう必要があり、入札期間は6月23日13時から6月25日23時までとなっている。
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