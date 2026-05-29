aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を本日リリースした。あわせて、リード曲「LEMONADE」のMVも公開された。

本作には、リード曲「LEMONADE」や、先行配信曲「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」をはじめ、ダンス、ロック、ハイパーポップ、ミディアムテンポのR&B、ポップロックなど、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。

リード曲「LEMONADE」は、強烈なシンセベースのサウンドが中毒性溢れるエレクトロニックダンスナンバーだという。歌詞には「If life gives you lemons, make lemonade」ということわざをモチーフに、aespaの世界観における新しいシーズンの幕開けを暗示している。また、今作のパフォーマンスはシンプルでキッチュな動作で構成されており、繰り返し登場する「I’ll make it lemonade」のパートではレモンを搾るようなポイントダンスがあり、視覚的にも楽しめるとのことだ。

そして、同時に公開された「LEMONADE」のMVでは、aespaのパラレルワールドに転がり込んできた「レモンバグ」によって発生した亀裂からP.O.Sが開き、この通路を行き来しながら自分たちのスタイルで暗黒の世界を変貌させていくaespaの姿が描かれているという。

aespaは今回のアルバムについて、「試練をレモンに例え、美味しいレモネードにして飲み干してしまおうというアルバムのモットーのように、私たちの音楽を聴くすべての方々がポジティブなエネルギーを受け取ってくれたら、それが私たちの最終的な目標です」と感想を語った。

なお、2ndアルバム『LEMONADE』のフィジカル商品では日本限定盤の販売のほか、店舗別トレーディングカードやドームツアー来場者・メルマガ予約者限定特典も展開している。また、リリース記念の豪華抽選特典会が7月17日に開催されるので、是非詳細をチェックしてほしい。