aespa、2ndアルバム『LEMONADE』本日リリース。強烈なビジュアルと世界観のMV公開も
aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を本日リリースした。あわせて、リード曲「LEMONADE」のMVも公開された。
本作には、リード曲「LEMONADE」や、先行配信曲「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」をはじめ、ダンス、ロック、ハイパーポップ、ミディアムテンポのR&B、ポップロックなど、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。
リード曲「LEMONADE」は、強烈なシンセベースのサウンドが中毒性溢れるエレクトロニックダンスナンバーだという。歌詞には「If life gives you lemons, make lemonade」ということわざをモチーフに、aespaの世界観における新しいシーズンの幕開けを暗示している。また、今作のパフォーマンスはシンプルでキッチュな動作で構成されており、繰り返し登場する「I’ll make it lemonade」のパートではレモンを搾るようなポイントダンスがあり、視覚的にも楽しめるとのことだ。
そして、同時に公開された「LEMONADE」のMVでは、aespaのパラレルワールドに転がり込んできた「レモンバグ」によって発生した亀裂からP.O.Sが開き、この通路を行き来しながら自分たちのスタイルで暗黒の世界を変貌させていくaespaの姿が描かれているという。
aespaは今回のアルバムについて、「試練をレモンに例え、美味しいレモネードにして飲み干してしまおうというアルバムのモットーのように、私たちの音楽を聴くすべての方々がポジティブなエネルギーを受け取ってくれたら、それが私たちの最終的な目標です」と感想を語った。
なお、2ndアルバム『LEMONADE』のフィジカル商品では日本限定盤の販売のほか、店舗別トレーディングカードやドームツアー来場者・メルマガ予約者限定特典も展開している。また、リリース記念の豪華抽選特典会が7月17日に開催されるので、是非詳細をチェックしてほしい。
◾️『LEMONADE - The 2nd Album』
2026年5月29日（金）リリース
配信：https://aespa.lnk.to/LMNDDPu
CD購入：https://aespa.lnk.to/LEMONADE_CD
▼トラックリスト
01.WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) (リード曲)
02.LEMONADE (リード曲)
03.SHAKIN‘
04.Can‘t Help Myself
05.Camouflage
06.Bite
07.Switchblade (Feat. Ty Dolla $ign)
08.Roll
09.My Plan
10.’Til We Die
11.LEMONADE (Feat. Becky G)
▼日本限定特典
対象商品をご購入いただいた方に特典トレカならびに応募シリアルコードをプレゼント！
・ワーナーミュージック・ストア
1,ワーナーミュージック・ストア限定トレカ(A ver.)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント
2,応募シリアルコード 1枚
・タワーレコード
1,タワーレコード限定トレカ(B ver.)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント
2,応募シリアルコード 1枚
・HMV
1,HMV限定トレカ(C ver.)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント
2,応募シリアルコード 1枚
・ec board
1,ec board限定トレカ(D ver.)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント
2,応募シリアルコード 1枚
・Weverse Shop
1,Weverse Shop限定トレカ(E ver.)（メンバーソロ写真 各1種全4種）より1枚プレゼント
2,応募シリアルコード 1枚
〈応募シリアルコード 特典詳細〉
A賞：2026年7月17日(金)開催、スペシャルイベント「aespaとのMeet&Greet」へご招待
B賞：「直筆サイン入り ソロ写真チェキ」プレゼント
詳細：https://aespa-official.jp/news/lemonade-present/