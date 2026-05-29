暑い日も疲れた日にも！冷たい麺が強い味方

ここ最近は春や初夏が短くなって、5月はもう夏のような暑さも。今日は、急な暑さに疲れて料理も面倒な日を乗り切る冷たい麺料理をご紹介します。

▼ 豆乳で作る冷やし担々麺

豆乳とめんつゆを混ぜたたれにピリ辛味噌をあわせた冷やし担々麺は、濃厚ながらもピリ辛でこの時期に食べやすい一品ではないでしょうか？うどんやそうめん、ひやむぎなどお好みの麺で作れます。



▼ 韓国風！キムチ冷麺

袋麺で作るキムチ冷麺は、すぐに真似できそうです。スープを少量のお湯で溶かしたら氷を入れることで冷たいスープに。冷水で締めた麺を入れて、キムチなどの具材をトッピングしたらできあがり。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ トマト×大葉のサラダうどん

トマトの酸味と大葉の風味がさわやかでおいしいサラダうどんはいかがでしょうか？冷凍うどんがあればすぐに作れますよ。



▼ パパっと作れる納豆ぶっかけうどん

常備食の納豆をかけたぶっかけうどんは、つくれぽ350件超えの大人気レシピです。納豆をかけることで、全体に味が絡むのもポイントです。







冷たい麺料理を4つご紹介しました。冷凍うどんや袋麺などを使う冷たい麺料理は、これからどんどん暑くなってくる時期に覚えておくと便利ですね。ぜひ、お好みの麺料理を作ってみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）