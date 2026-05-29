輸出700％増、中国産抹茶が世界で大人気、国内需要も増加―中国メディア

ここ数年、新タイプの茶飲料が勢いよく発展するのに伴い、抹茶を使用した飲料の人気も上昇を続け、大手ブランドはどこもさまざまな抹茶新商品を打ち出し、消費者に大いに歓迎されるとともに、茶産業全体の急速な発展ももたらしている。第1四半期（1-3月）には、浙江省の抹茶の輸出量が1241．97トンに上り、輸出額は前年同期比7．3倍増の1億4000万元（約32億9000万円）に達した。

25年に統計を取った茶飲料42ブランドのうち、6割を超える27ブランドが抹茶商品を発売した。抹茶新商品は102種類あり、茶を使用した商品全体に占める割合が24年の6．3％から7．6％に上昇し、川上の抹茶メーカーの受注量も増加した。



中国は世界最大の抹茶生産国で、25年の生産量は1万2000トンを超えて世界の約70％を占めた。川下のニーズが増加を続けるにつれ、ますます多くの企業が商機を見いだし、チャンスを的確に見極め、茶飲料市場の新たなブルーオーシャンに相次いで乗り出すようになった。

国内の需要が増加するとともに、抹茶の輸出量も大幅に増加した。1〜3月の浙江省の輸出量は1241．97トンに上り、輸出額は前年同期から7．3倍増加して1億4000万元に達した。



浙江省杭州市の抹茶商品メーカーでは、独自に開発した抹茶キャップ（抹茶の粉末が入ったキャップ状の商品で、水のペットボトルに装着して振ると抹茶飲料ができあがる）の生産ラインで、抹茶粉末をキャップに詰め込む作業が休みなく続けられていた。同メーカーの責任者は、「当社の製品は海外で非常に人気があり、今年の輸出注文は1000万個を超える見込みだ。また、高品質の抹茶商品により、1〜4月の受注量は前年同期より5倍増加した」と説明した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）