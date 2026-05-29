JO1×INIグループを超えたユニット対談が実現！語られたのは“いつか実現させたい公約”

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JO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたユニット・JI BLUEから、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）、西洸人（INI）、池崎理人（INI/「崎」は、たつさきが正式表記）が『CREA』2026年夏号（6月5日発売）の特別版表紙に登場する。

■佐藤景瑚×西洸人、河野純喜×池崎理人が特別対談

JI BLUEは、FIFAワールドカップ2026（6月11日開幕）に挑むサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めている。

そこで通常版では、河野純喜、佐藤景瑚、西洸人、池崎理人が歩んできたサッカーとの関係性を語るソロインタビューに加え、JO1とINIが共に活動することで生まれる“文化交流”、そしてグローバルグループとして異国の地で感じたことを語り合うスペシャルインタビュー「世界を知り、僕らになる」を掲載（全6ページ）。

一方、特別版では「個性と共鳴。僕らのチーム論」をテーマに、グループの垣根を超えた特別対談を収録（全6ページ）。

各グループのカルチャー担当という共通点を持つ佐藤景瑚（JO1）と西洸人（INI）、そして同志社大学出身という共通点を持つ河野純喜（JO1）と池崎理人（INI）による、グループを超えたユニット対談が実現。今回の対談をきっかけに語られた“いつか実現させたい公約”にも注目だ。

さらに4人でのクロストークでは、それぞれのグループが大切にしている“チーム論”について熱くトーク。JI BLUEのシングル「景色」（6月3日リリース）のパフォーマンス練習では、JO1とINIそれぞれの個性が表れたという舞台裏エピソードも飛び出す。

また、SPECIAL PIN-UP付録は、通常版と特別版で異なるカットを掲載。通常版では芝生に寝転がる自然体の4人の姿に加え、佐藤景瑚×西洸人、河野純喜×池崎理人によるグループ横断ユニットカットを、特別版では4人それぞれのソロカットが収録されている。

『CREA』公式SNSとYouTubeでは、撮影の様子を収めたメイキング映像も公開予定。誌面と合わせてチェックしよう。

メイン写真：『CREA Due』2026 Summer SPECIAL EDITION（特別版）表紙

■書籍情報

2026.06.05 ON SALE

『CREA Due』2026 Summer SPECIAL EDITION（特別版）



2026.06.05 ON SALE

『CREA』2026年夏号（通常版）

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

JI BLUE

SINGLE「景色」

■関連リンク

『CREA』公式サイト

https://crea.bunshun.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/