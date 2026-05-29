電動化されても商用車としての実力は十分

スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発表し、同日より発売しました。

eエブリイの心臓部となるのが、3社共同開発のBEVシステムです。

【画像】これがスズキの実用特化型“軽バンEV”「eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用しており、軽ターボエンジンをも上回るトルクによる力強い走りを実現しています。

停車時・加速時ともに優れた静粛性を確保しているため、長時間の業務使用でもドライバーの疲労を軽減してくれるでしょう。

駆動用バッテリーには大容量の36.6kWhを搭載し、一充電走行距離はWLTCモードで257kmを達成しました。

日常の配送業務や外回りに十分な航続距離といえます。

バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン方式を採用しており、床下に配置することで低重心化も実現。段差通過時などの衝撃低減にも貢献しています。

BEVへの移行にあたっても、軽商用バンとしての実力に妥協はありません。

荷室は最大積載量350kgを確保しており、従来のガソリン車の軽バンと変わらない広々とした荷室空間を備えています。電動化によって使い勝手が損なわれる心配はないでしょう。

運転席には視認性の高い7インチTFTカラー液晶メーターを装備。オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど多数の収納スペースも用意されており、長時間の業務使用を想定した使い勝手のよさが随所に感じられます。

なお、車体デザインはダイハツ「eハイゼットカーゴ」がベースです。

スズキが特に強調するのが、車両の電気を外部に供給するV2X機能の搭載です。

停電発生時などの非常時に地域社会へ貢献できるモデルとして提案されており、災害時の非常用電源としての活用も視野に入れた設計となっています。業務用途にとどまらない多面的な価値を持つ点は、導入を検討する際の大きな魅力といえるでしょう。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキなどを含む先進安全技術「スマートアシスト」を全グレードに標準装備しています。

LEDヘッドランプはもちろん、ADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプも搭載。荷物積載時や夜間の後方視界をサポートする「デジタルルームミラー」はメーカーオプションとして設定されており、予防安全性能も充実した仕上がりです。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプ（いずれも2WD）が用意されており、ボディカラーはレーザーブルークリスタルシャイン（4シーターのみ）・ホワイト・ブライトシルバーメタリックの全3色から選べます。

価格は2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円（消費税込）です。

スズキの販売店に話を聞くと、販売は「想定よりも少し多い」とのことで、問合せもかなり多いようです。

BEVということで、充電環境などの設備が整っていないことが多く、ガソリン車のように即座には売れないといいますが、「実車を見てみたい」「試してみたい」「充電設備について相談したい」といった問い合わせが日に日に増えていると話します。

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軽バンユーザーのなかでも、とくに短距離移動の多い配送業などではBEV化のメリットが特に大きく、eエブリイはまさにそうしたニーズに応える一台となっています。

さらにBEVの普及が進むにつれて販売価格が抑え込めれば、軽商用車市場における電動化の起爆剤となる可能性を十分に秘めています。

実用性・静粛性・非常用電源としての活用可能性と、多面的な価値を持つモデルとして、今後さらなる注目が高まりそうです。