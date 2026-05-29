マツダ「新型CX-5」に美しすぎる「スタイリングキット」登場！

マツダのラインナップにおいて、グローバルで圧倒的な支持を集めるミドルサイズSUV「CX-5」。

洗練されたデザインと上質な走りで多くのユーザーを魅了してきた同車ですが、2026年5月21日に全面刷新を実施し、新たに3代目モデルと切り替わりました。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「新型CX-5」カスタム仕様です！（79枚）

この新型CX-5に対し、マツダ車のチューニングパーツを専門に手掛けるブランド「AutoExe（オートエクゼ）」は同日、早くも専用のスタイリングキットを発表。

先行発売が開始され、ノーマル状態では飽き足らないカスタマイズ志向の高いオーナーを中心に、熱い視線が注がれています。

クルマというものは、購入してそのまま乗るだけでも十分に楽しいものですが、自分好みのカスタマイズを加えることで、愛着は何倍にも膨らみます。

とくにオートエクゼは、マツダの車両特性をメーカーと同等レベルで熟知していることで知られており、単に見た目を派手にするだけでなく、大人の審美眼に耐えうる上質なデザインを提供しているのが特徴。

今回、新型CX-5向けにリリースされたスタイリングキットも、その哲学が色濃く反映されたハイクオリティな仕上がりとなっています。

また、オートエクゼの製品は、全国のマツダ正規ディーラーで新車購入時にそのまま注文できるという絶対的な安心感も魅力です。

車両本体と一緒にクレジットを組むことが可能で、納車されたその日から完成されたスタイルを楽しめるのは、同ブランドならではの大きな特権といえます。

そして今回リリースされた新型CX-5向けのスタイリングキットでは、オーナーのライフスタイルに寄り添う「KM-07」と「KM-07 AX」という、二つの明確に異なるデザイン哲学が提示されました。

まずKM-07は、ストリートスポーツをテーマに掲げたオートエクゼの王道とも言えるパッケージです。

その思想の根底にあるのは、日常の街乗りから高速クルージングまで、オンロードでの走りの歓びを視覚的にも表現するという哲学。

フロントからサイド、そしてリアへと流れるように配置されるスポイラー群は、すべて艶やかなピアノブラックで統一されています。

これらを組み合わせることで、SUV特有の腰高感を払拭し、まるでスポーツカーのように重心が低く地面に張り付くような安定感を演出。

都会のネオンやビル群のガラスに反射するピアノブラックの輝きは、新型CX-5の持つ洗練されたフォルムをよりシャープに、そして知的に際立たせるテイストに仕上がっています。

一方、新たに設定されたKM-07 AX

は、近年高まりを見せるアウトドアやアクティブレジャーへの欲求に応える野心的なパッケージです。

名称のAXが「ACTIVE XROSS」を意味するように、こちらは大自然の過酷な環境にも臆することなく踏み込んでいけるような、頼もしさと無骨さを体現する思想をもって開発。

フロントやリアに装着されるガーニッシュは、タフな金属感を思わせるシルバーと、引き締まったマットブラックのツートンカラーで構成され、オフロード車にみられるスキッドプレートのような力強い造形を採用しています。

このKM-07 AXキットをまとった新型CX-5は、泥よごれやキャンプ場の木立すらもデザインの一部にしてしまうような、冒険心をくすぐるワイルドなテイストへと変貌を遂げます。

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洗練された知的な走りを予感させるKM-07と、週末の自由なアクティビティを全力でサポートする頼もしいKM-07 AX。

まったく異なる二つのベクトルを持ちながら、どちらも純正デザインの美しさを損なうことなく完璧なバランスで成立している点に、オートエクゼの並々ならぬこだわりが感じられます。

さらに今後は、見た目にくわえて走りの質を根本から引き上げる「サスペンション」「ボディ補強」「吸排気」「ブレーキ」など、本格的な機能系パーツの開発も予定されているといい、ドライバーの好みに合わせたステップアップの楽しみは尽きません。

街中で見かける機会の多い人気車種だからこそ、ちょっとしたアクセントを加えて「自分だけの一台」を作り上げる喜びは格別。

新型CX-5オーナーや購入を検討している方は、この極上のキャンバスをベースにオートエクゼのスタイリングキットで、自分だけのライフスタイルを表現してみてはいかがでしょうか。