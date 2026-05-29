当選確率2％弱の超人気！ 吉田鈴が「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」に選ばれた納得の理由
雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。たくさんの票やコメントが寄せられた中、7位に選ばれたのは吉田鈴だった。「お酒」と少なからず縁のある吉田が選ばれた理由を深掘り！
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【7位】吉田鈴7位にランクインしたのは、優利の妹で、短縮競技とはなったものの、「ブリヂストンレディスオープン」でプロ入り後最高位となる2位に入った吉田鈴。第1回のリランキング突破を盤石なものにするなど、今季フル出場に向けて躍進している。吉田といえば、父・英隆さんが居酒屋を経営していることでも有名。東京都内にある「個室 串天 鮮魚 二十四区 末広町」では、今年1月に一日店長イベントを行い、当選確率2パーセント弱という3000組を超える応募があった。イベントでは、吉田が監修したオリジナルの「カルピスレモンサワー」も販売。また、店のイチ押しメニューは、「馬刺し」と「生本鮪の刺身」だという。「居酒屋のかわいい看板娘」というコメントのほか、「明るくて性格が良さそう」「単純に可愛いし、ゴルフスタイルが好き」「観戦して応援している女子プロなので、プライベートな話ができたら最高です」など、吉田のファンから多くの声が寄せられた。 ◇ ◇ ◇5人が新たにランクイン！→関連記事で【第2回「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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