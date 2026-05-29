『風、薫る』“フユさん”猫背椿、夫“康介”じろうの言葉に笑顔 ネット感動「夫婦仲良いんじゃん」「涙出てきた」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「看病婦とアメ」（第45回）が29日に放送され、フユ（猫背椿）が夫・康介（じろう）の言葉に笑顔を見せると、ネット上には「夫婦仲良いんじゃん」「私が泣きそう」「涙出てきた」などの反響が寄せられた。
【写真】フユ（猫背椿）が手術介助を教えると約束 『風、薫る』第45回より
休日に看護をしている直美（上坂）から“康介が日中、水を飲んでいない”と聞かされたフユは、病院から帰宅すると康介に「お手洗い行きましょうか」「これから私が帰ったら、すぐに連れていきますから」と約束。これに康介は「ありがとう」と静かに応じる。
フユが康介の身体を起こそうとすると、康介は「あの子たち、フユに看護を教わりたいと言ってた」とポツリ。続けて「俺なんかには…あっ“なんか”はダメか」とつぶやくと、フユは隣で笑顔を見せる。笑顔の妻に、康介は「久しぶりに見た」と言う。
そして康介は「俺には分からないが、君の仕事は“なんか”なんかじゃないって」と優しく語りかける。康介の言葉に、フユは涙を堪えるように顔を上げる。そんな彼女に、康介はりん（見上）と直美が手土産として持ってきたアメを差し出す。アメを口に入れて「甘い」とつぶやき笑ったフユは、康介の身体を起こして一緒に手洗いへ向かうのだった。
フユと康介の穏やかな夫婦の時間が描かれると、ネット上には「夫婦仲良いんじゃん」「フユさんと旦那さんの空気良いですね。ここ好き」「フユさん夫婦の会話で、私が泣きそう」「フユさんの笑顔見て涙出てきた」「フユさんご夫婦に泣かされる日が来るとはね」といった声が集まった。
【写真】フユ（猫背椿）が手術介助を教えると約束 『風、薫る』第45回より
休日に看護をしている直美（上坂）から“康介が日中、水を飲んでいない”と聞かされたフユは、病院から帰宅すると康介に「お手洗い行きましょうか」「これから私が帰ったら、すぐに連れていきますから」と約束。これに康介は「ありがとう」と静かに応じる。
そして康介は「俺には分からないが、君の仕事は“なんか”なんかじゃないって」と優しく語りかける。康介の言葉に、フユは涙を堪えるように顔を上げる。そんな彼女に、康介はりん（見上）と直美が手土産として持ってきたアメを差し出す。アメを口に入れて「甘い」とつぶやき笑ったフユは、康介の身体を起こして一緒に手洗いへ向かうのだった。
フユと康介の穏やかな夫婦の時間が描かれると、ネット上には「夫婦仲良いんじゃん」「フユさんと旦那さんの空気良いですね。ここ好き」「フユさん夫婦の会話で、私が泣きそう」「フユさんの笑顔見て涙出てきた」「フユさんご夫婦に泣かされる日が来るとはね」といった声が集まった。