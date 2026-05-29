お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。歌手でタレントのあのの鈴木紗理奈（48）「嫌い」発言騒動に言及した。

18日放送回のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、あのは鈴木を嫌いと発言。鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明していた。

山里は過去にあのと多数の共演を果たしており、同番組のゲストにも呼んでいる。「いろいろ大変だね。このご時世難しいよ。昨今よくある、嫌いな人を言うみたいな」と前置きした上で「嫌いな人を言ってブチ切れられる界隈（かいわい）の先人としてはですね。結構はしり（先駆けの意）の方でして。私は勝手に言ってるタイプなので。ブチ切れられて当然」と切り出した。

過去に山里は出演番組内で嫌いな芸人の名前を実名で告白し、炎上した経験があり「地獄の結果になりましたけど」と語った。そして「お前が言うなって言わないでね。嫌いな人を言うくだりは好きじゃないのよ。先人として実は。嫌いな人と年収を言うくだりに、幸せな人は誰もいない」と断言した。

あのは鈴木の投稿後、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言。そして双方が所属事務所を通じ、謝罪する展開となっていた。そして28日、テレビ朝日は6月15日放送回を最後に番組の終了を発表した。