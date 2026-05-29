こんなに可愛い顔でお願いされたら、もう見守るしかない。大会名物の“お祈り顔”が再び飛び出した。

【映像】“勝率18％”大ピンチでみせた「お祈り顔」

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。谷口彩菜がオールイン勝負の大ピンチで見せた表情に、視聴者が引き込まれた。

この場面では、まずすみれがクラブの「AK」でオールイン。これに対し、谷口はクラブとスペードの「K7」でコールした。谷口は口元に手をやり、少し考え込んだあとに勝負を決断。実況のテツヤが「コール入った！」と声を上げると、オープンされた両者のカードを見た他のプレイヤーからも「強い！」と驚きの声が飛んだ。

谷口は相手の「A」に上を取られている苦しい形。表示された勝率は18％で、簡単に勝てる状況ではない。谷口は両手を合わせてお祈りモードに入ると、切実な表情でボードを見つめた。

フロップはダイヤの「6」、スペードの「4」、ダイヤの「10」。まだ逆転への道は残されているものの、谷口にとっては厳しい展開が続く。劣勢を感じ取った谷口は、思わず「お願い」と小さくつぶやいた。画面いっぱいに映し出されたその表情に、視聴者も息を呑む。

ターンはハートの「8」。ここで谷口には、逆転へつながる可能性が広がった。テツヤも「ダブルベリーとガットがついた形ですね」と説明。ダブルベリーは複数の数字でストレート完成が見える形、ガットは間の1枚を引けばストレートになる形で、この時点の谷口にはリバー次第で逆転できる道が残されていた。

しかし、リバーはクラブの「2」。谷口の逆転はならず、勝負はすみれに軍配が上がった。ターンで危ない形になっていたすみれは、最後のカードを見届けると安堵の表情。一方の谷口は、悔しさをにじませながらも、結果を受け止めるような表情で、次の勝負へと意識を切り替えていた。

結果は敗戦も、勝率18％のピンチで最後まで願いを込めた谷口の“お願い顔”は、この勝負の大きな見どころになった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）