「ほかの人と滑っているところを想像して……絶対に隣は自分がいいなと。普通は絶対そう思う」。最愛の人と競技に打ち込む決意をこう表現したのは、プロスケーターの宇野昌磨（28才）。その傍らでは、ともに競技に復帰する本田真凜（24才）が、とびきりの笑顔を見せていた──。

【写真】本田真凜と宇野昌磨の仲良し密着ツーショット。他、肩出しドレス姿を披露する本田真凜なども

5月22日、会見を開いた宇野と本田は、アイスダンスカップル「しょまりん」を結成し、ふたりで五輪を目指すことを宣言。大きな話題となった。

「恋人同士であることを公表しているふたりは、2024年に競技を引退。この2年間はプロスケーターとして、アイスショーなどで演技を披露してきましたが、今秋からアイスダンスの大会に参戦し、2030年にフランス・アルプスで開催予定の冬季五輪を目指すそうです」（スポーツ紙記者）

宇野の呼びかけで2024年10月頃から計画を進めてきたというふたり。その準備は隠密かつ周到だった。

「これまで、宇野さんがプロデュースするアイスショーではふたりでの演技を披露していましたが、彼は本田さんとカップルを組み競技復帰を目指すことを家族にも伝えていなかったそうです。その一方で、1年以上前からアイスダンス用のスケート靴を何足も新調し滑り込むなど、水面下で練習を積んでいました。

リンクで遭遇したほかのカップルに、『負けないからね！』とライバル心を燃やすなど、本気で本田さんと世界の頂点を目指しているんです」（スポーツジャーナリスト）

会見の冒頭ではお互いを名字で呼ぶ場面もあったが、いつのまにか「真凜」「昌磨くん」と普段の呼び方に戻っていたふたり。競技の練習だけでなく、交際も順調なようだ。

「今後のコーチや練習拠点について問われた際には明言を避けていましたが、ふたりにはすでに腹案があるんです。アイスダンスの聖地はカナダで、いま世界のトップランカーのほとんどがカナダに拠点を置いています。今年4月にはふたりも現地での修業を経験し、大きな刺激を受けていました。今後はカナダに拠点を移すことも視野に、調整を進めているそうです。

記憶に新しいところでは、ミラノ・コルティナ五輪で活躍した『りくりゅう』ペアもカナダで共同生活を送っていました。宇野さんたちも"次のりくりゅう"を目指し、異国の地で生活を共にする日も近いかもしれません」（スケート関係者）

才能あふれるビッグカップルが、再び日本のフィギュアスケート界を牽引する。

※女性セブン2026年6月11日号