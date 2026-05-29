YouTuberの古川優香（29）が26日、Instagramのストーリーズを更新。息子のヘルメット矯正が終了したことを報告し、話題になっている。

【映像】ヘルメットをかぶる古川優香の息子（複数カット）

2025年3月15日に元YouTuberサグワとの結婚と妊娠を発表し、7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日に投稿した動画では、「子どもがヘルメット矯正を始めました」「1から4のレベルで、4が頭の形があんま良くないみたいな感じやってんけど、レベル3の重症みたいな感じやってんやん」と、息子のヘルメット矯正を始めたことを公表していた。その後は、外食先でもヘルメットをかぶる息子の姿をSNSでたびたび紹介していた。

息子の矯正用ヘルメット終了

矯正開始からおよそ半年が経った2026年5月26日、Instagramのストーリーズで「ヘルメット矯正終了！急にヘルメットいとおしく見えてきて泣ける めっちゃ悩んだけど、頭の形めっちゃ綺麗なったし 嫌がらんかったからやってよかった、おつかれ大福」と、息子を大福と呼び、ヘルメット矯正が終了したことを報告した。

（『ABEMA NEWS』より）