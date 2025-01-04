女優の川島鈴遥（りりか、24）が公開中の「いろは」（監督横尾初喜）で、デビュー17年目にして初の映画主演を務めている。本紙取材に「今まで頑張ってきた自分へのご褒美かな」と喜びをかみしめた。

キャリアは7歳から始まり、小学校を早退して栃木から東京に向かう日々。放課後を友達と過ごす日常がないことから、卒業後の引退も考えていた。

だが、中学1年時にHuluオリジナルドラマ「フジコ」（2015年）で尾野真千子（44）と親子を演じ衝撃を受けた。泣く場面で、母（尾野）と離れたくない感情が自然と芽生え、泣こうとする意識がなくとも涙があふれた。「初めて役としての感情が動くことを学びました。その時の不思議な感覚を今も追い続けています」と芝居を続ける原動力になった。

中高時代は競合も増えてオーディションに通らない苦しい期間も経験。「必要とされてないという不安に駆られていた」。だが、もがく中でオダギリジョー（50）が監督の「ある船頭の話」（19年）でヒロインに抜てきされた。演技指導をみっちり受け、役の構築の基礎などを学び、今の軸にもなっている。

なかなか芽が出ずに悩んだ経験も踏まえて、自身を「不器用」と分析する。その不器用さが、「いろは」で演じた鬱屈（うっくつ）とし、奔放な姉（森田憩）に劣等感を抱く女性に没入する武器にもなった。

不器用な人生も肯定する今作。「演じながら励まされた」とエールも受け、「自分のペースで頑張っていきたい」と若くして長いキャリアを今後も着実に積み重ねていく。（山内 健司）

◇川島 鈴遥（かわしま・りりか）2002年（平14）3月17日生まれ、栃木県出身の24歳。10年にTBS日曜劇場「特上カバチ！！」でデビュー。「ある船頭の話」（19年）で高崎映画祭の最優秀新人女優賞受賞。最近の楽しみは寝る前にホットプレートで翌日に焼くパンを想像すること。1メートル50。