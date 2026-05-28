元トップセクシー女優が自身の過去について語り、一番稼いでいた当時の貯金額を明かす場面があった。

【映像】最も稼いだ整形後の「深田えいみ」再デビュー姿

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田えいみ。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田がフィリピンで子ども食堂を開きたいという夢の資金を作るため、自身の私物を査定に出す様子が公開された。

目標金額の1500万円を目指し、エルメスのクッションやブランドバッグなどを査定に出した深田。その作業の合間に番組スタッフから「一番稼いでる時の貯金額ってどれくらいですか？」と問われると、「1500万円ぐらいはあったんじゃないかな」と告白する。さらに、その多額の貯金があった時期については「20歳ぐらいの時」と明かした。