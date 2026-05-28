「日プ新世界」加藤大樹、1位からのランクダウンに驚きの声相次ぐ「衝撃」「波乱すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第10話が5月28日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。練習生・加藤大樹（K.DAIKI）の順位に驚きの声が寄せられている。
【写真】「日プ新世界」最終回直前のデビュー圏内12人
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが話題を呼んでいる加藤。第1回順位発表式、第2回順位発表式ともに1位をキープしていたが、今回の順位発表式ではランクを落とし、10位となった。
コメントを求められると、加藤は「国民プロデューサーの皆さん、SEKAIプロデューサーの皆さん投票してくださって、本当にありがとうございます。第1回順位発表式、第2回順位発表式から順位は9位落として10位になってしまって、やっぱり悔しい思いはある」と心境を吐露。しかしながら「やっぱり自分を見直すきっかけができたというか、やっぱり何か自分に足りないことを考える機会ができたと思うので、ここで諦めずに得れるものを得て、次のファイナルのステージでは必ず1位の席に戻って、必ずここでデビューしたいという気持ちがあります」と1位でのデビューを目標にしていると宣言した。また、韓国語でも同様のコメントを伝え、世界プロデューサーへの感謝も伝えていた。
5月21日に公式YouTubeチャンネルにて、ランダムで空欄となった最新の順位が発表された際に11位であることが明らかとなっていた加藤。今回の順位発表を受け、視聴者からは「衝撃」「波乱すぎる」「どうなっちゃうの」「頑張ってほしい」「絶対デビューしようね」「応援しています」といった声が寄せられている。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」第3回順位発表式
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
◆加藤大樹、1位からランクダウン
韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが話題を呼んでいる加藤。第1回順位発表式、第2回順位発表式ともに1位をキープしていたが、今回の順位発表式ではランクを落とし、10位となった。
コメントを求められると、加藤は「国民プロデューサーの皆さん、SEKAIプロデューサーの皆さん投票してくださって、本当にありがとうございます。第1回順位発表式、第2回順位発表式から順位は9位落として10位になってしまって、やっぱり悔しい思いはある」と心境を吐露。しかしながら「やっぱり自分を見直すきっかけができたというか、やっぱり何か自分に足りないことを考える機会ができたと思うので、ここで諦めずに得れるものを得て、次のファイナルのステージでは必ず1位の席に戻って、必ずここでデビューしたいという気持ちがあります」と1位でのデビューを目標にしていると宣言した。また、韓国語でも同様のコメントを伝え、世界プロデューサーへの感謝も伝えていた。
◆加藤大樹、ランクダウンに驚きの声
5月21日に公式YouTubeチャンネルにて、ランダムで空欄となった最新の順位が発表された際に11位であることが明らかとなっていた加藤。今回の順位発表を受け、視聴者からは「衝撃」「波乱すぎる」「どうなっちゃうの」「頑張ってほしい」「絶対デビューしようね」「応援しています」といった声が寄せられている。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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