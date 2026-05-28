覆面ホラー作家・雨穴さんのホラーミステリー小説『変な絵』の英訳版『Strange Pictures』が、イギリスで優れたミステリー小説に贈られる“ダガー賞”の翻訳小説部門に最終候補作として選出されたことが発表されました。

英国推理作家協会（CWA）が主催するダガー賞は、1955年に創設された世界的にも権威あるミステリー文学賞として知られ、受賞すれば日本作品としては2025年に受賞した王谷晶さんの『ババヤガの夜』以来の快挙となります。受賞作の発表は日本時間7月2日（木）を予定しています。

『変な絵』は「9枚の絵」に隠された違和感を手がかりに、複数の事件の真相に迫っていく新感覚スケッチ・ミステリー。一見、無関係に見える奇妙な絵の数々が、やがてひとつの恐るべき真実へとつながっていく作品。読者自身も“絵の謎”を考察しながら読み進められるミステリーです。

2022年の刊行以来、国内外で大きな反響を呼び、シリーズ世界累計発行部数は210万部（電子版・コミカライズ含む）を突破。現在までに39の国と地域で翻訳出版が決定しています。

■『変な絵』の作者・雨穴さんのコメント【全文】

2025年末には、イギリスの大手書店チェーン・Waterstones（ウォーターストーンズ）が選出する2025年『Book of the Year（年間ベストブック賞）』でも最終候補に選出されました。さらに、フランスではFNAC『今月の本（2025年2月）』に選出、ドイツでは公共ラジオ局による『Krimibestenliste（ミステリー・ベストリスト）』の2025年5月版で第1位を獲得するなど、世界各国でベストセラーとなっています。

朝、寝起きでSNSを開き「雨穴、イギリスの権威ある賞にノミネート」というニュースが目に飛び込んできました。

夢かと思いましたが、どうやら本当のようです。(まだ覚めていないのかもしれませんが)

ひとえに読者の皆様、ならびに関係各位の皆様のお力の賜物だと思っております。

これを機に、より多くの方々に『変な絵』が届いてくれることを願っております。