若者の間で「努力すれば報われる」「失敗から得られるものは多い」という価値観が失われている。代わって広がるのは、人生が生まれ持った才能や環境に左右されるとする“ガチャ思考”だ。その実態と社会的背景を、若者の動向分析の専門家と、生活者データを分析する博報堂の主席研究員が読み解く。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

「努力すれば報われる」は

もう若者に通用しないのか

今の若者はもうハードワークすることはないのか。

その問いを読み解くポイントは、今の若者にとって「努力」とは何か。そして、努力した結果得られるものとは何なのか、にある。そこでまずは、努力よりもさらに前の段階、新しいことを経験することに対し、若者たちはどう思っているのかを見るところから始めよう。

「経験こそ宝」という言葉が、徐々に失われつつある――。

まずは以下の問いを見てほしい。あなたならどちらを選択するだろうか。

どちらがあなたの気持ちに近いですか？

A：仕事や遊びなどで自分の可能性を試すために、できるだけ多くの経験をしたい

B：煩わしいことはなるべく避けて、平穏無事に暮らしたい

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構の統計数理研究所では、1953年以来5年ごとに「日本人の国民性調査」という社会調査を実施してきた。膨大な設問が用意されていて、日本人の気質の変化が手に取るようにわかる。しかも、とても見やすい状態で公開されている（ただ、残念なことに2016年で更新が止まってしまっている）。

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