モーニング娘。’26、新メンバーは12歳の石川華望 サプライズ発表に「本当ですか…？」 杉原明紗に続く2人目の18期
モーニング娘。'26は28日、公式YouTubeチャンネルを更新。新メンバーに石川 華望（12）が決定したと発表した。
【動画】初々しいインタビュも…メンバー発表の模様
石川は5月に行われた公開実力診断テストで、ベストパーフォーマンス賞を受賞。研修生期間を経て加入が決まった。動画内で石川はリーダーの野中美希から「モーニング娘。への加入が決定しました」とサプライズで告げられた。石川は突然の報告に一時、言葉を失うも「本当ですか…？」と笑みを浮かべ、喜んだ。
石川は自分自身を「マイペースでポジティブな人間」とファンに説明。冷蔵庫を見ることが趣味という意外な一面も明かした。そして「メンバーに追いつけるように、もっともっと成長できるように頑張ります！」と意気込んだ。
石川は2013年9月9日生まれ、広島県出身。2025年2月から「ハロプロ研修生」に所属していた。
同グループでは、3月にハロプロ研修生の杉原明紗の加入を発表していて、石川は2人目の18期メンバーとなる
【動画】初々しいインタビュも…メンバー発表の模様
石川は5月に行われた公開実力診断テストで、ベストパーフォーマンス賞を受賞。研修生期間を経て加入が決まった。動画内で石川はリーダーの野中美希から「モーニング娘。への加入が決定しました」とサプライズで告げられた。石川は突然の報告に一時、言葉を失うも「本当ですか…？」と笑みを浮かべ、喜んだ。
石川は2013年9月9日生まれ、広島県出身。2025年2月から「ハロプロ研修生」に所属していた。
同グループでは、3月にハロプロ研修生の杉原明紗の加入を発表していて、石川は2人目の18期メンバーとなる