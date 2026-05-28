超特急が『Venue101』に初登場！H//PE Princessは初参加した『KCON JAPAN 2026』をレポート

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5月30日23時からNHK総合で『Venue101』#113が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

IS:SUE 「Quartet」

超特急 「ガチ夢中！」

H//PE Princess 「One day」

Lucky Kilimanjaro 「朝日」

※アーティスト名五十音順

■超特急が全力でこだわる「カッコいい＆コミカル」

結成15年目を迎え、今年 11月には念願の東京ドーム公演を控えるなど、ますます勢いに乗る超特急が、『Venue101』初登場。

“メインダンサー”と“バックボーカル”という独自のメンバー構成で活動する彼らは、「カッコいい」と「コミカル」を融合したパフォーマンスに、徹底的にこだわっている。

今回披露する最新曲「ガチ夢中！」も、超特急らしいキレキレのダンスと、コミカルな表情や動きが見どころの一曲。番組では、この「ガチ夢中！」のなかで、特にメンバーがこだわっているポイントに、本人解説で迫る。

■『KCON JAPAN 2026』を特集

今回の『Venue101』では、今月行われた『KCON JAPAN 2026』を特集。このイベントに出演したアーティストのうち、最年少メンバー・RINが活動休止から復帰して話題となったのがIS:SUE。この『KCON』のステージで、久しぶりとなる4人でのパフォーマンスを披露したメンバーたちに、スタジオで感想を聞いていく。

そして、昨年日韓合同のサバイバルオーディションから生まれた新生グローバルヒップホップグループの H//PE Princessは、初参加となった今年の『KCON』を、メンバー自らリポート。一般参加型のステージや、韓国の最先端グルメなど、あらゆる魅力を伝える。

スタジオパフォーマンスでは、IS:SUEが4人の個性あふれるダンスが魅力の「Quartet」を、H//PE Princess がONE OK ROCKの Taka 提供し話題を呼んでいる「One day」を披露

する。

■Lucky Kilimanjaroが人気アニメのエンディングテーマをテレビ初披露

2018年にデビューし、「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもと、高揚感あふれる音楽を生み出す、Lucky Kilimanjaro。彼らが今回披露するのは、人気アニメのエンディングテーマ「朝日」。

夜から朝へと進んでいく様子を表現するため、低音低音の効いたビートを中心に構築したという力強いサウンドが魅力のこの楽曲をテレビ初披露する。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#113

05/30（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101