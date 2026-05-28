デニス松下宣夫、第2子誕生を報告 生まれたばかりのわが子を腕に覚悟「心霊スターJr.に育てたいと思います！」
お笑いコンビ・デニスの松下宣夫が28日、第2子誕生を報告した。
【写真】小さい…赤ちゃんを抱えて笑顔をみせるデニス・松下宣夫
松下は自身SNSで「今日で42歳になりました！」と書き出すと、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱く写真を公開し「そして、第二子の男の子が産まれました！」と報告した。
松下は相方の植野行雄ともに出演するYouTubeチャンネル『デニスの怖いYouTube』でも人気を集めているが、「怖い時こそ一歩前に踏み出せるような心霊スターJr.に育てたいと思います！」と覚悟を語り、「サイコーーーーーーー！！！」と記した。
松下は、相方の植野とともに2010年にコンビのデニスを結成。日本人とブラジル人のハーフである植野のキャラを生かしたネタで人気。松下は、22年5月8日に結婚を報告。22年10月に第1子となる女児が誕生したことを伝えていた。
【写真】小さい…赤ちゃんを抱えて笑顔をみせるデニス・松下宣夫
松下は自身SNSで「今日で42歳になりました！」と書き出すと、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱く写真を公開し「そして、第二子の男の子が産まれました！」と報告した。
松下は相方の植野行雄ともに出演するYouTubeチャンネル『デニスの怖いYouTube』でも人気を集めているが、「怖い時こそ一歩前に踏み出せるような心霊スターJr.に育てたいと思います！」と覚悟を語り、「サイコーーーーーーー！！！」と記した。
松下は、相方の植野とともに2010年にコンビのデニスを結成。日本人とブラジル人のハーフである植野のキャラを生かしたネタで人気。松下は、22年5月8日に結婚を報告。22年10月に第1子となる女児が誕生したことを伝えていた。