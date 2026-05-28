【今週末のキャンペーン情報5選】松屋200円引き企画、無印良品30ポイントプレゼント、Qoo10のメガ割…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
松屋では、5月29日の「肉の日＆幸福の日（5を“こう”、29を“ふく”と読む）」に合わせ、1日限定の「肉の日企画」を開催します。
松屋フーズ公式アプリ（松弁ネット、松屋モバイルオーダー）から注文すると、「牛焼肉定食」「カルビ焼肉定食」「厚切り豚ロースグリル定食」のW（ダブル）サイズが通常価格から一律200円引きに！ 店内飲食だけでなく、持ち帰りも割引対象です。
※開催期間：2026年5月29日0時〜23時59分（1日限定）
※券売機やタブレット、松弁デリバリーでの購入、および一部メニュー（トンテキ定食など）は対象外となります。詳細は松屋の公式Webサイトをご確認ください。
インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」にて、大型セール「メガ割」がスタートします。20％割引となる「メガ割クーポン」を使って、ファッションやビューティーをはじめ、多彩なカテゴリのアイテムがお得に手に入るチャンス。買い物前にまずはクーポンの確認をしておきましょう。
※開催期間：2026年5月29日17時〜6月10日23時59分
※クーポンの取得方法、セール内容の詳細はQoo10の公式Webサイトをご確認ください。
回転寿司チェーンくら寿司は、「国産天然本まぐろ」フェアを5月29日から期間限定で開催します。世界三大漁場の1つ、グランドバンクで獲れた天然本まぐろの中から、より希少な120kg超えのものを厳選。魚体からわずか7％ほどしか取れない部位を使った「国産天然本まぐろ大とろ（1貫・390円）」や、「中とろ（一貫・280円）」などが味わえます。
【フェアメニューラインアップ】価格は全て店内飲食時の税込み価格
国産天然本まぐろ大とろ（1貫） 390円
国産天然本まぐろ中とろ（1貫） 280円
国産天然本まぐろねぎまぐろ 280円
えび バジルサラダ 160円
アセロラぶりひら 300円
※販売期間：2026年5月29日〜6月7日（※アセロラぶりひらのみ6月21日まで）
※一部店舗では価格が異なります
※いずれも数量限定。詳細はくら寿司の公式Webサイトをご確認ください。
無印良品では、役目を終えた自社商品を店頭で回収してリユース・リサイクルにつなげる循環活動「ReMUJI」の特別期間「ReMUJI WEEK」が始まります。期間中、対象店舗へ不要になった無印良品の衣料品、プラスチック収納用品、タオルなどを持参すると、もれなく30ポイントがプレゼントされます（1日1回まで）。さらに、各店数量限定でオリジナルステッカーのプレゼントも実施されます。
※開催期間：2026年5月29日〜6月29日
※ポイントの受け取りにはスマートフォンアプリ「MUJI アプリ」が必要です。本キャンペーンでは他社製品は対象外となるほか、店舗によって回収対象アイテムが異なります。詳細は無印良品の公式Webサイトをご確認ください。
焼肉ライクでは、5月29日の「肉の日」限定で「黒毛和牛カルビ」を半額で提供するキャンペーンを開催します。通常価格1480円の「黒毛和牛カルビ（単品）」が740円、通常740円の「黒毛和牛カルビ（単品ハーフ）」が370円（いずれも税込）の特別価格にて楽しむことができます。
※開催期間：2026年5月29日（金）限定（各店売り切れ次第終了）
※「焼肉セット」または「肉単品」を注文した人に限り、1人1点まで注文可能。一部対象外の店舗あり。詳細は焼肉ライクの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
1：松屋
松屋では、5月29日の「肉の日＆幸福の日（5を“こう”、29を“ふく”と読む）」に合わせ、1日限定の「肉の日企画」を開催します。
※開催期間：2026年5月29日0時〜23時59分（1日限定）
※券売機やタブレット、松弁デリバリーでの購入、および一部メニュー（トンテキ定食など）は対象外となります。詳細は松屋の公式Webサイトをご確認ください。
2：Qoo10
インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」にて、大型セール「メガ割」がスタートします。20％割引となる「メガ割クーポン」を使って、ファッションやビューティーをはじめ、多彩なカテゴリのアイテムがお得に手に入るチャンス。買い物前にまずはクーポンの確認をしておきましょう。
※開催期間：2026年5月29日17時〜6月10日23時59分
※クーポンの取得方法、セール内容の詳細はQoo10の公式Webサイトをご確認ください。
3：くら寿司
回転寿司チェーンくら寿司は、「国産天然本まぐろ」フェアを5月29日から期間限定で開催します。世界三大漁場の1つ、グランドバンクで獲れた天然本まぐろの中から、より希少な120kg超えのものを厳選。魚体からわずか7％ほどしか取れない部位を使った「国産天然本まぐろ大とろ（1貫・390円）」や、「中とろ（一貫・280円）」などが味わえます。
【フェアメニューラインアップ】価格は全て店内飲食時の税込み価格
国産天然本まぐろ大とろ（1貫） 390円
国産天然本まぐろ中とろ（1貫） 280円
国産天然本まぐろねぎまぐろ 280円
えび バジルサラダ 160円
アセロラぶりひら 300円
※販売期間：2026年5月29日〜6月7日（※アセロラぶりひらのみ6月21日まで）
※一部店舗では価格が異なります
※いずれも数量限定。詳細はくら寿司の公式Webサイトをご確認ください。
4：無印良品
無印良品では、役目を終えた自社商品を店頭で回収してリユース・リサイクルにつなげる循環活動「ReMUJI」の特別期間「ReMUJI WEEK」が始まります。期間中、対象店舗へ不要になった無印良品の衣料品、プラスチック収納用品、タオルなどを持参すると、もれなく30ポイントがプレゼントされます（1日1回まで）。さらに、各店数量限定でオリジナルステッカーのプレゼントも実施されます。
※開催期間：2026年5月29日〜6月29日
※ポイントの受け取りにはスマートフォンアプリ「MUJI アプリ」が必要です。本キャンペーンでは他社製品は対象外となるほか、店舗によって回収対象アイテムが異なります。詳細は無印良品の公式Webサイトをご確認ください。
5：焼肉ライク
焼肉ライクでは、5月29日の「肉の日」限定で「黒毛和牛カルビ」を半額で提供するキャンペーンを開催します。通常価格1480円の「黒毛和牛カルビ（単品）」が740円、通常740円の「黒毛和牛カルビ（単品ハーフ）」が370円（いずれも税込）の特別価格にて楽しむことができます。
※開催期間：2026年5月29日（金）限定（各店売り切れ次第終了）
※「焼肉セット」または「肉単品」を注文した人に限り、1人1点まで注文可能。一部対象外の店舗あり。詳細は焼肉ライクの公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)