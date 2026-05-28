PCも小物もまとめて収納！ダブルルームPCインナーケースを2サイズ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCと周辺機器を2ルームで分けて収納でき、13.3〜16インチまで選べるPCインナーケース「200-IN054BK（13.3〜14インチ）」「200-IN055BK（15.6〜16インチ）」を2サイズ展開で発売した。
■PCも小物も、仕事道具をこれひとつに
ノートパソコン、マウス、ケーブル、充電器、書類など、外出時に必要な仕事道具をまとめて持ち運べるPCインナーケース。パソコンルームとアクセサリールームを備えた2ルーム構造により、パソコン本体と小物を分けて収納できます。バッグの中で荷物が散らばりにくく、必要なものをすぐに取り出せる。
■PCとその他をすっきり分ける、2ルーム構造
ケース内部は、パソコンルームとアクセサリールームに分かれた2ルーム構造。パソコンルームは、クッション生地でPC本体をしっかり保護し、ファスナーガードにより傷がつきにくい設計だ。
アクセサリールームには、メッシュポケットを2つ搭載。小物をすっきり分けて収納でき、A4クリアファイルも入るため、書類もまとめて持ち運べる。
■大きく開くフルオープン仕様で、出し入れ快適
1つのファスナーで大きく開閉できるフルオープン仕様を採用している。ケースをしっかり開けられるため、ノートパソコンや周辺機器の出し入れがスムーズ。さらに、左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様で、使用シーンに合わせて快適に扱える。
■バッグに入れやすいフラット形状
マチを広めに確保しながらも、膨らみにくいフラット形状に仕上げている。表面に凹凸が少ないシンプルデザインなので、ビジネスバッグやリュックへの出し入れもスムーズ。ブラックカラーの落ち着いた見た目は、オフィス、商談、カフェ、コワーキングスペースなど幅広いシーンになじむ。毎日持ち歩きやすい、実用性重視のデザインだ。
■細部まで使いやすさに配慮
他の荷物への傷つきを防ぎやすいコンシールド・ジッパーを採用している。バッグの中で書類や小物と一緒に入れても扱いやすく、持ち運び時のストレスを軽減する。
「200-IN054BK」は13.3〜14インチ対応、「200-IN055BK」は15.6〜16インチ対応の2サイズ展開だ。
■13.3〜16インチまで選べるPCインナーケース「200-IN054BK（13.3〜14インチ）」
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アクセサリールームには、メッシュポケットを2つ搭載。小物をすっきり分けて収納でき、A4クリアファイルも入るため、書類もまとめて持ち運べる。
■大きく開くフルオープン仕様で、出し入れ快適
1つのファスナーで大きく開閉できるフルオープン仕様を採用している。ケースをしっかり開けられるため、ノートパソコンや周辺機器の出し入れがスムーズ。さらに、左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様で、使用シーンに合わせて快適に扱える。
■バッグに入れやすいフラット形状
マチを広めに確保しながらも、膨らみにくいフラット形状に仕上げている。表面に凹凸が少ないシンプルデザインなので、ビジネスバッグやリュックへの出し入れもスムーズ。ブラックカラーの落ち着いた見た目は、オフィス、商談、カフェ、コワーキングスペースなど幅広いシーンになじむ。毎日持ち歩きやすい、実用性重視のデザインだ。
■細部まで使いやすさに配慮
他の荷物への傷つきを防ぎやすいコンシールド・ジッパーを採用している。バッグの中で書類や小物と一緒に入れても扱いやすく、持ち運び時のストレスを軽減する。
「200-IN054BK」は13.3〜14インチ対応、「200-IN055BK」は15.6〜16インチ対応の2サイズ展開だ。
■13.3〜16インチまで選べるPCインナーケース「200-IN054BK（13.3〜14インチ）」
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