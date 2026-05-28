日本バレーボール協会は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が薬物所持の容疑で逮捕されたことを発表した。

公式サイトで「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について」と題し、「本日５月２８日（木）、２０２６年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております」と公表。

「公益財団法人日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は、このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「なお、ＪＶＡは本日付で佐藤駿一郎選手の２０２６年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と報告。

「ＪＶＡはバレーボール界におけるインテグリティの推進に引き続き努めてまいります。関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます」とつづられた。

佐藤容疑者は２０００年５月１７日生まれの２６歳。仙台市出身。

中学入学時はバドミントン部だったが、１４歳から競技を始める。１６年に東北高に入学し、１７年、高２でＵ１９日本代表に選出され、アジアユース選手権に出場し優勝。１８年に高３で日本代表メンバーに選出され、８月にアジア大会に出場。その後、東海大に進学。２１年の日本代表メンバーには登録されたが、東京五輪の出場はかなわなかった。２２年、世界選手権で日本代表メンバー入り。２３年に東海大を卒業し、ジェイテクトＳＴＩＮＧＳに入団。２３〜２４年シーズン途中でジェイテクトＳＴＩＮＧＳを退団。フィンランドのチームを経て、２５年６月、ウルフドッグス名古屋入団した。昨年のネーションズリーグにも出場している。ポジションはミドルブロッカー。２０５センチ、９５キロ。

【以下全文】

バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について

本日５月２８日（木）、２０２６年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております。

公益財団法人日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は、このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、ＪＶＡは本日付で佐藤駿一郎選手の２０２６年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました。

ＪＶＡはバレーボール界におけるインテグリティの推進に引き続き努めてまいります。関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます。