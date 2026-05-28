『ドロヘドロ』Season3製作決定！ 林祐一郎監督からのイラスト＆OPテーマのアニメMV解禁
アニメ『ドロヘドロ Season2』の最終回が5月27日に配信され、続編となる『ドロヘドロ Season3』の製作決定。最終回の配信、そして『Season3』の製作決定を受け、林祐一郎監督よりイラストが到着。また、『Season2』オープニングテーマのアニメMVも公開された。
【動画】（K）NoW_NAMEによるSeason2オープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMV
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。
映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のテレビアニメ放送を果たしたのち、長らくファンから続編を待望されていたなか、4月1日より、『ドロヘドロ Season2』が各配信プラットフォームにて配信がスタートし。テレビアニメ『進撃の巨人 The Final Season』の林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も『呪術廻戦』『ゾンビランドサガ』などハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投した。
魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…。煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む。
この先の続きが気になるところで幕を閉じたSeason2。配信後に公開された林祐一郎監督からのイラストには、悪魔のハルが、続編への待ちきれない熱い想いを歌に乗せている様子が描かれている。
さらに、Season2最終回配信を記念し、（K）NoW_NAMEによるオープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMVも公開。同シーズン全11話を彩ったアップテンポな楽曲にあわせて、より謎が深まり、混沌が混沌を呼んだカオス満載のSeason2に、Season1の映像も加わり、中毒性抜群のMVとなっている。歌詞に隠された「謎」も発見できるかも…？
アニメ『ドロヘドロ Season2』は配信中。『Season3』製作決定。
【動画】（K）NoW_NAMEによるSeason2オープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMV
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。
魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…。煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む。
この先の続きが気になるところで幕を閉じたSeason2。配信後に公開された林祐一郎監督からのイラストには、悪魔のハルが、続編への待ちきれない熱い想いを歌に乗せている様子が描かれている。
さらに、Season2最終回配信を記念し、（K）NoW_NAMEによるオープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMVも公開。同シーズン全11話を彩ったアップテンポな楽曲にあわせて、より謎が深まり、混沌が混沌を呼んだカオス満載のSeason2に、Season1の映像も加わり、中毒性抜群のMVとなっている。歌詞に隠された「謎」も発見できるかも…？
アニメ『ドロヘドロ Season2』は配信中。『Season3』製作決定。