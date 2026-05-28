元サッカー日本代表の美人妻、圧巻スタイル際立つもふもふ愛犬とのツーショット公開！ 「2人とも可愛すぎ」
元サッカー日本代表・槙野智章さんの妻でモデルの高梨臨さんは5月27日、自身のInstagramを更新。かわいらしい愛犬とのツーショットを公開しました。
【写真】高梨臨の圧巻スタイル
コメントでは「臨ちゃんもパンちゃんも、可愛い」「素敵」「2人とも可愛すぎます」「ワンちゃんのクリクリお目々カワイイですね」「フワモコですねっ」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】高梨臨の圧巻スタイル
「臨ちゃんもパンちゃんも、可愛い」高梨さんは「明日発売の、愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.003に、ぱんと一緒に載っています 是非、覗いてみてください」とつづり、3枚の写真を投稿。ネイビーのオフショルダートップスと白いワイドパンツを着用した自身と、かわいらしい愛犬のツーショットです。1枚目の全身ショットでは、スタイルの良さが際立っています。2、3枚目では、愛犬を抱っこして満面の笑みを見せています。
「ぱんちゃんとお花見」21日にも「ちょっと前ですが、カメラを持って、ぱんちゃんとお花見 楽しかったね」と、愛犬の写真を披露していた高梨さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)