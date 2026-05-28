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意外と知らない？特別な道具は一切不要！4ヶ月の赤ちゃんと心を通わせるスキンシップ遊び

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「こんなんでええねん！４ヶ月ベビーと遊び方」を公開した。生後4ヶ月の赤ちゃんに対し、特別なおもちゃを使わず、親の手と声かけだけで行うスキンシップ遊びの実践例を紹介。毎日の遊び方に悩む保護者に向けて、気負わずに親子のコミュニケーションを楽しむヒントを提示している。



動画内で12人産んだHISAKOさんは、仰向けに寝転がる赤ちゃんの両足を優しく持ち、自転車をこぐように交互に曲げ伸ばしする運動から遊びをスタートさせた。続いてお腹や脇腹を優しくくすぐったり、両手で赤ちゃんのほっぺたを包み込んで「おにぎり」と声をかけながらムギュッと押したりと、全身をタッチしながら赤ちゃんの笑顔を引き出していく。



中盤では、赤ちゃんをうつ伏せの姿勢に変更する。床に顔を伏せる赤ちゃんの目の前に手を出し、指を動かして興味を惹きつけることで、赤ちゃんが自力で頭を持ち上げる練習を自然な形でサポートした。仰向けに戻した後は、足の裏同士を合わせたり、腕をバンザイの姿勢にして関節の動きを確認したりと、月齢に合わせた身体の発達を促す動作を取り入れている。



また、赤ちゃんの耳の周りを優しく撫でると、赤ちゃんは気持ちよさそうに動きを止め、うっとりとした表情を浮かべる様子も収められている。終始リラックスした雰囲気の中で、赤ちゃんの機嫌やペースに合わせた無理のないスキンシップが展開された。



「こんなんでええねん！」というタイトル通り、高価な道具や特別な準備がなくても、親のぬくもりと愛情のこもったタッチだけで、赤ちゃんにとっては十分な刺激と楽しい遊びになることがわかる。気負わずに日常の延長で取り入れられるこのスキンシップ術は、日々の育児に奮闘する保護者にとって、心にゆとりをもたらす力強い味方となるだろう。