「びっくりした」「日本人大集合やん」水曜日、欧州から届いた“吉報”にネット興奮！「本当に嬉しいニュース」「楽しみすぎるわ」
またひとり、５大リーグにサムライ戦士が加わった。
鈴木唯人が所属するブンデスリーガのフライブルクは５月27日、ベルギーのシント＝トロイデンからMF山本理仁を獲得したと発表した。契約内容の詳細は明らかにしていない。
今季のベルギーリーグで５ゴール・８アシストをマークした24歳は、クラブを通じて次のようにコメントを発表している。
「ブンデスリーガは僕の大きな目標でした。もちろんフライブルクについて鈴木唯人選手と話しましたが、良い話しか聞けませんでした。ミッドフィルダーとして、試合に影響を与え、チームと共に成長していきたいと思っています。ここでプレーするのが本当に楽しみです」
水曜日にこの移籍が発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「やったじゃん」
「びっくりした」
「順調にステップアップしてる」
「ドイツ市場熱いな。日本人がどんどんドイツのクラブに移籍してる」
「これは本当に嬉しいニュース。着実に階段を登ってるよな」
「これはいい移籍！おめでとう！」
「マジで上手いと思ってるから、ドイツ行ったらすぐ高く評価されると思ってる」
「楽しみすぎるわ」
「フライブルク日本人大集合やんけ」
フライブルクは、今季のヨーロッパリーグで準優勝と躍進。シーズン後には、長田澪（ミオ・バックハウス）をブレーメンから獲得している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
鈴木唯人が所属するブンデスリーガのフライブルクは５月27日、ベルギーのシント＝トロイデンからMF山本理仁を獲得したと発表した。契約内容の詳細は明らかにしていない。
今季のベルギーリーグで５ゴール・８アシストをマークした24歳は、クラブを通じて次のようにコメントを発表している。
「ブンデスリーガは僕の大きな目標でした。もちろんフライブルクについて鈴木唯人選手と話しましたが、良い話しか聞けませんでした。ミッドフィルダーとして、試合に影響を与え、チームと共に成長していきたいと思っています。ここでプレーするのが本当に楽しみです」
水曜日にこの移籍が発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「びっくりした」
「順調にステップアップしてる」
「ドイツ市場熱いな。日本人がどんどんドイツのクラブに移籍してる」
「これは本当に嬉しいニュース。着実に階段を登ってるよな」
「これはいい移籍！おめでとう！」
「マジで上手いと思ってるから、ドイツ行ったらすぐ高く評価されると思ってる」
「楽しみすぎるわ」
「フライブルク日本人大集合やんけ」
フライブルクは、今季のヨーロッパリーグで準優勝と躍進。シーズン後には、長田澪（ミオ・バックハウス）をブレーメンから獲得している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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