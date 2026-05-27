『ドラクエ』新作ゲーム制作発表『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』
大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の新情報が27日に発表され、新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることが決定した。Nintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売となり、発売日などは後日発表される。
【動画】ビアンカ・フローラ主人公！公開された『ドラクエモンスターズ4』映像
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、2人の少女がモンスターと心を通わせ、新たな冒険の旅を繰り広げていく。
ゲーム内容は『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していく。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
■『ドラゴンクエスト』シリーズ一覧
・ドラゴンクエスト（1986年）
・ドラゴンクエストII 悪霊の神々（1987年）
・ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（1988年）
・ドラゴンクエストIV 導かれし者たち（1990年）
・ドラゴンクエストV 天空の花嫁（1992年）
・ドラゴンクエストVI 幻の大地（1995年）
・ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち（2000年）
・ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君（2004年）
・ドラゴンクエストIX 星空の守り人（2009年）
・ドラゴンクエストX オンライン（2012年）
・ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて（2017年）
【動画】ビアンカ・フローラ主人公！公開された『ドラクエモンスターズ4』映像
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、2人の少女がモンスターと心を通わせ、新たな冒険の旅を繰り広げていく。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
■『ドラゴンクエスト』シリーズ一覧
・ドラゴンクエスト（1986年）
・ドラゴンクエストII 悪霊の神々（1987年）
・ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（1988年）
・ドラゴンクエストIV 導かれし者たち（1990年）
・ドラゴンクエストV 天空の花嫁（1992年）
・ドラゴンクエストVI 幻の大地（1995年）
・ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち（2000年）
・ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君（2004年）
・ドラゴンクエストIX 星空の守り人（2009年）
・ドラゴンクエストX オンライン（2012年）
・ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて（2017年）