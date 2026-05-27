お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが５月２４日、自身のインスタグラムを更新。

愛車ベスパの写真を投稿しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】愛車「ベスパT5」と2ショット 「古着屋でひっそり売られてたRoberto Baggioユニフォームとvespa」





レイザーラモンＲＧさんは「八王子の古着屋でひっそり売られてたRoberto Baggioユニフォームとvespa」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、サッカーイタリア代表の伝説の名選手「ロベルト・バッジオ」のユニフォームを身にまとい、愛車・イタリア製スクーターの「ベスパT5」と一緒に佇む姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「ベスパ可愛い」・「ええ色♥♥」・「エグい…ロベルトバッジオだ」など、バイクファン、サッカーファン双方からの反響が寄せられています。







「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】