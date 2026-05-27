大事な尻尾が湯船に浸かってしまった猫さん。尻尾を救出しようと必死な姿が爆笑を呼んでいます。

飼い主さんに「おバカで面白い」と投稿されたこの動画は、136万回再生を突破。「可愛いですね～本気でしっぽの心配してますよねw」「しっぽって自分で動かせるんやでｗ」「必死なのにごめんね可愛いよ」といったコメントが寄せられています。

【動画：湯船に『しっぽ』が浸かってしまったことに『気づいた猫』…『まさかの行動』】

大事な尻尾がドボン

Instagramアカウント『キルアルと猫系旦那』に投稿されたのは、シャムミックス「アル」ちゃんの姿。姉妹猫の「キル」ちゃんと一緒に、毎日元気いっぱいに過ごしているそう。

ある日、お風呂場にアルちゃんの姿があったといいます。困った表情をしていたというアルちゃん。なんと、大事な尻尾が湯船に浸かってしまったのだとか。

尻尾を救出するために…

アルちゃんが、湯船に浸かってしまった尻尾を前足で持ち上げようとしたといいます。前足を器用に動かして、湯船の中から尻尾を掬いあげようと頑張っていたというアルちゃん。「大変にゃ、早く助けなきゃ」とかなり焦った様子だったのだとか。

前足で湯船から引き上げた尻尾を口で咥えて救出成功かと思いきや、アルちゃんが再び尻尾を湯船に落としてしまったといいます。「手強いにゃ」というように、再び前足で尻尾を掬おうと奮闘し始めたアルちゃん。焦るあまり、尻尾を自分で動かせることを忘れてしまったのでしょうか。

可愛すぎる救出劇に爆笑

アルちゃんの様子を見た飼い主さんは、「尻尾を持ち上げればいいのに、おバカだなと思いながら面白くて見守ってしまった」のだそう。結局、アルちゃんは自分で尻尾を救出できず、飼い主さんに助けてもらったそうです。

「もしかしたら、水に濡れた尻尾が重くて自分の意思で動かせなかったのかな」と飼い主さん。アルちゃんが自分で尻尾を動かさなかった理由は分かりませんが、一生懸命、尻尾をお湯の中から救おうとしている姿は可愛くて見とれてしまいますね。ドジでキュートなアルちゃんでした。

投稿には、「濡れちゃうと動かないのは防水機能ないってことですねw」「自力では動かない尻尾wかわいい」「水に濡れるとしっぽは別個体と化するの可愛いw」「ドボンするの期待してみちゃってましたｗ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『キルアルと猫系旦那』には、シャムミックス「キル」ちゃん、「アル」ちゃん姉妹とご家族の愛らしい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『キルアルと猫系旦那』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。