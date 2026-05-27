「プラチナカップ・Ｓ３」（２７日、浦和）

直線一気−。５番人気のイグザルトが昨年３着の雪辱を果たし、約１年３カ月ぶりの重賞２勝目で「第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１」（６月２４日・浦和）、「第２３回スパーキングサマーカップ・Ｓ２」（８月１９日・川崎）への優先出走権をゲットした。２着は３番人気のアウストロ、３着は８番人気のヴィクティファルスが入った。１番人気のジョージテソーロは中団のまま見せ場なく６着に敗れた。

昨年の悔しさを晴らす目の覚める豪脚だった。

エンテレケイアにアウストロが続いて前半から予想通りの速い流れ。これを中団の前めに位置したイグザルトだったが、向こう流しでは手応えが怪しくなり、鞍上の左ステッキが２発、３発…。それでも３角手前で外へ持ち出すと、ようやく本来の行き脚が戻った。４角で先頭に立ったアウストロを目がけて、馬場の外めから一気に進出。昨年３着同様に上がり最速の末脚を繰り出すと、今年はきっちりゴール寸前で首差かわした。

初コンビだった矢野貴も「（向正面では）これほどかと思うぐらい戸惑っていたので、焦りました」と苦笑い。それでもさすがは名手だ。「イチかバチか（３角で）外へ出した。最後は力強かったし、乗っていて気持ちが良かったね」。２０日のデイリー盃大井記念、同じ荒山勝厩舎のサントノーレに続く２週連続重賞Ｖ。昨年のティントレットに続くコンビでの連覇に笑顔が戻った。

その荒山勝師も昨年３月フジノウェーブ記念以来の同馬の白星に「調子自体は悪くなかったけど、最近はＪＲＡの強いメンバーとやってきたからね。地方同士ならこれだけやれておかしくない」と胸を張った。次走は未定だが、自信を取り戻した切れ者７歳馬が再び高みに向かっていく。