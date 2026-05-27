デビュー9年目の辰巳ゆうと（28）が27日、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026−Transformation−」の東京公演を行った。

完売となった名古屋に続く公演で、同様に超満員のファン約1900人が詰めかけた。

ツアータイトルの「Transformation（トランスフォーメーション）」は変革の意味。

今年のテーマを「変化の1年」とし、新たな変化に富んだ辰巳ゆうとを目指すという。

その第1弾が今年初めに髪をシルバー（銀色）にして、ビジュアルを大きく変化させた。

開演前の取材で、これまでの変革の成果を問われた。「僕はスーパー銭湯が大好きなんですが、髪色ががらりと変わって、すごいジロジロ見られるんです。自分の大きな変化を感じられるものと思っています」と、取材陣を笑わせた。

変化は選曲にも表れた。自身の最新曲「ロンリー・ジェネレーション」はもちろん、「ハートブレイク・ホテル」（エルヴィス・プレスリー）「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）「ス・ト・リ・ッ・パ・ー」（沢田研二）など、ロック・ポップス系のカバー曲をズラリと並べた。

辰巳は「演歌歌手でデビューさせてもらいましたが、今回はこれまで以上にポップスの割合が大きくなっています。その中で、演歌の魅力を伝えたい」と、自身の使命を口にした。

終盤にその使命はやって来た。

長編歌謡浪曲「信長」（三波春夫さん）と、米ミュージカル映画「グレイテスト・ショーマン」の中から「This is Me」（「これが私」の意味）を続けて披露した。

「信長」は天下統一の夢を追い続けた。「グレイテスト・ショーマン」は、ショービジネスで夢を追う実在の興行師を描いた。

ともに変革を目指した者の曲で、今の辰巳にふさわしい選曲だった。

辰巳は「『This is Me』には、深い意味があると思います。演歌だけを歌っていくのも人生ですが、いろいろチャレンジしたい。そして『これが私（辰巳ゆうと）なんだ』と言いたい」と熱く語った。

「This is Me」では、プロダンサー4人と、「滋慶学園 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校」（東京・渋谷）の生徒8人を従えて歌い踊った。

学生のキラキラした若い力とコラボして、どんな化学反応が起きるかと企画された。

辰巳は「僕自身まだまだキラキラしていると思っていましたが、アラサー（30歳前後）になったんだなと思いました」と笑わせた。

来年はデビュー10周年の節目を迎える。

「コンサートが好きなので、回数を増やしていきたい。ミュージカルが大好きなので、ミュージカルの舞台に立つ夢も追いかけたい。新しい挑戦を続けていきたい」と誓った。

7月13日には、東名阪のツアーを締めくくる故郷・大阪フェスティバルホールが待つ。自身最大の収容人数（約2700人）だ。

その先の夢は、約1万6000人を収容する大阪城ホール。唯一無二の「This is 辰巳ゆうと」を証明する場になりそうだ。【笹森文彦】