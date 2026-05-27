大阪府は22日（金）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第3週の大阪大会に、大阪府民を無料招待すると発表した。

6月3日（水）に開幕するVNL。予選ラウンド第3週の大阪大会はAsueアリーナ大阪を会場に、女子大会が7月8日（水）～12日（日）、男子大会が7月15日（水）～19日（日）に行われる。

無料招待の対象試合は男女日本代表戦を除く海外戦。席種はスタンド自由席で、大阪府内に在住・在勤・在学の方を対象に1日あたり先着500名を招待する。申込代表者が大阪府に在住・在勤・在学であれば、同行者が他地域に居住している場合でも観戦可能としている。

女子大会にはブラジルやトルコ、ポーランド、アメリカ、タイの5チームが、男子大会にはイタリアやアルゼンチン、カナダ、キューバ、ベルギーの5チームが出場。この10チームによる男女各8試合が開催される。（男女日本代表戦を除き）

申し込みは男女ともにチケット販売サイト「チケットぴあ」から受け付けている。応募の期限は女子大会が6月16日（火）23:59まで、男子大会が6月23日（火）23:59までだが、招待人数の上限に達した時点で受付を終了するとのこと。なお、海外戦が1日に2試合実施される場合は1枚のチケットで観戦が可能だ。

また、大阪府の無料招待とは別に大阪市による海外戦への市民招待も実施。大阪市内に在住の方を対象に各日先着500名を招待する。こちらも大阪府の無料招待と同様に女子大会は6月16日（火）23:59まで、男子大会は6月23日（火）23:59までチケットぴあにて申し込みを受け付けている。（予定枚数に達し次第、発売終了）

この機会に会場でバレーボールの試合を観戦してみてはいかがだろうか。

■対象試合 一覧（大阪府・大阪市共通）



▼女子大会

7月8日（水）12:00～ トルコvsポーランド/15:30～ タイvsアメリカ

7月9日（木）13:00～ アメリカvsポーランド

7月10日（金）13:00～ アメリカvsトルコ/19:20～ ポーランドvsブラジル

7月11日（土）15:00～ タイvsブラジル

7月12日（日）12:00～ アメリカvsブラジル/15:30～ タイvsトルコ



▼男子大会

7月15日（水）12:00～ カナダvsアルゼンチン/15:30～ ベルギーvsキューバ

7月16日（木）15:30～ ベルギーvsイタリア

7月17日（金）13:00～ キューバvsアルゼンチン

7月18日（土）13:00～ カナダvsキューバ/19:20～ アルゼンチンvsイタリア

7月19日（日）12:00～ ベルギーvsカナダ/15:30～ キューバvsイタリア