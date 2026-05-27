2021年3月31日にTOKIOを脱退し事務所を退所して以降、事実上の芸能界引退状態となっている長瀬智也が、モデルの滝沢眞規子のYouTubeに出演し、公開から1週間で動画は300万回再生を超えた。

【写真】リラックスした様子の長瀬智也

臨床心理士の岡村美奈さんが、コメントに「カッコいい」という言葉が集まる理由について分析する。

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長瀬智也さんが、TOKIOを脱退して以降、メディアの前に姿を見せることは滅多になかった。そんな彼が先日、モデルの滝沢眞規子さんのYouTube「TAKIMAKI Channel」に出演した。

「【長瀬智也さん初登場】夫婦で長年の友人に色々聞いてみた！ 仕事・結婚観・最近の話など」と題された動画では、黒のTシャツに黒のボトムス、白のジャンパーに赤のキャップ、顎髭を伸ばし、長い髪を後ろで1つに束ねる無造作な姿で登場した。特別に装っているわけではないが、滝沢さんもコメントしているように、とにかくカッコいい。

動画の中で、声だけで参加しているスタッフや滝沢さんのご主人も、そんな彼の姿を”いつの時代もカッコいい””好感度が高い””男のファンも多い”と称賛するが、本人は「自分自身のことはどうでもいい」とまったく気取りがない。番組ではリラックスした様子のままに、歯を見せて笑い、ざっくばらんにオープンに楽しそうに話をしていた。

カメラの前ではどうしても役割を意識してしまうことになるけれど、滝沢さんご夫妻とは長年の友人というだけあり、普段の延長のように、話せないこともしゃべれると語っていた。

そんな彼の姿に、コメント欄には”いつの年齢でもかっこいい””優しくて男前ワイルド”””ルックス、性格、実力、すべてがかっこいい””男の理想を具現化している””自然体でかっこいい”など、称賛の声がずらりと並ぶ。ルックスはもちろんだが、性格もカッコいいという声が多いのだ。

なぜ、見た目だけでなく性格も「カッコいい」のか。

写真撮れないんだったらシールをあげてた

海外ではカッコいいを”クール”と表現することが多い。海外の心理学的研究でもカッコいいの研究には、coolもしくはcoolnessが使われる。

シドニー大学が行った「性格特性としてのクールさとビッグファイブと、自尊心、社会的望ましさ、行動志向との関連」、いわゆる「クールな（カッコいい）人とはどんな人か」についての心理学研究によると、ルックスだけでなく性格的にもカッコいいと思われやすい人には「洗練系クール」と「反骨系系クール」、2つのタイプがあるという。

洗練系クールは人当たりがよくて友好的、有能で社会的に好ましい特質を備えていることを指す。一方、反骨系クールはつねに超然としていて、反抗的な姿勢を取り、ややぶっきらぼう。2つの異なるクール（カッコよさ）の特徴であるにも関わらず、長瀬さんはこのどちらにも当てはまる所が多いのだ。

動画では、写真撮影のお願いにもたいてい応じる、誰に対してもフレンドリーな態度で変わらない彼の姿勢が明かされている。「ありがたいことだから」と基本的に応じることにしているそうだが、どうしても断らざるをえないときのために、自分をキャラクター化したシールを作って「写真撮れないんだったらシールをあげて」と、気さくで親しみやすい行動を自然にとる様子は、名声クールにあたるだろう。

一方で、再び演技の仕事をする可能性はあるのかと問われたときに、よい出会いがあればと答えたのち、「先の人生のことをあまり考えずに撮影期間は挑むことが多い」と語られた激しさは、真摯な取り組みにとどまらない危うさも感じさせる。危険だけれど魅力的で、反抗クールな面だと言える。

日本語ならカッコいいだけでなく粋な感じをイメージするクールだが、そこには世界各国に共通するような特徴があるという。

12ヵ国の約6000人を対象とした国際的な研究チームの調査結果によると、クールな人には主に6つの特徴がある。エネルギッシュで社交的、明るく魅力的な外交性、自信に満ちて精神的に強く影響力がある力強さ、自分の道を切り開く独立心がある自律性、好奇心が旺盛、既存の枠に囚われない開放性、リスクを恐れず新しい挑戦を好む冒険心、人生を楽しみ、自由に生きる快楽主義。これらは、そのまま長瀬さんのイメージにピッタリ当てはまっている。

「若いときから芸能の仕事をしているから」イメージが勝手に作られることも「普通じゃないよね」「だからといって悲観的には思わない」とネガティブには捉えない。もし仕事として髪を切って髭も剃ってくださいと言われたら「バサッと切る。髭も全然剃りますよ」と即答。モヒカンでもするのかと聞けば「喜んでモヒカンにする」と新しい自分に会えることが楽しみだと言う。クールな人の特徴そのままだ。

動画では好感度が上がりっぱなしだった長瀬さん、多くの視聴者を引き付けるそのクールな魅力は心理学的にも証明された。