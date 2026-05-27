「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は第３打席で右手に死球を受け、次打席で途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「明日は投げる。打つかどうかはまだ決めていない」と語り、「小指を少し痛めたようだ」と説明した。

試合後、勝利のハイタッチに大谷の姿はなかった。四回１死二、三塁の第３打席。抜けたチェンジアップが右手を直撃した。思わず表情をゆがめ、ベンチからはトレーナーらが駆けつける。大谷は右手を開いたり閉じたり動作を確認しながら一塁へ歩いた。

プレーを続行したが五回の第４打席で代打を送られ途中交代。試合終了１０分後にオープンとなったクラブハウスにも姿はなかった。２７日（日本時間２８日）のゲームでは投打同時出場の予定だったが、指揮官は会見の第一声で「大丈夫」と言いながらも「明日は投げる。打つかどうかはまだ決めていない。球場にきたときの状態や体の感覚をしっかり確認したいので。特に投げる方で万全の状態であることを優先したい」と慎重な姿勢を示した。

死球は右手甲を保護していたガードに当たり大事には至らず。「小指を気にして振っていたのは見たが、レントゲンを撮る必要はないと判断したし、実際に撮っていない。アイシングなどはしてないし、手に関しては問題なく明日もプレーできる」と説明した。