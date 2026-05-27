春雨は戻さずそのまま使う！煮汁と旨味しみしみ『豚ひき肉とキャベツのカレー春雨煮』

つるっと食べやすい春雨に、豚ひき肉のうまみとカレー風味の煮汁がじんわりしみ込んだ、ご飯がすすむおかず。春雨はもどさずそのまま加えるので、煮汁をたっぷり吸ってしみしみの仕上がりになります。

『豚ひきとキャベツのカレー春雨煮』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……200g

キャベツ……1/4個（約250g）

スナップえんどう……6個（約60g）

春雨（ショートタイプ）……40g

カレー粉……小さじ2

〈煮汁〉

水……1カップ

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

塩……小さじ1/2

ごま油

作り方

（1）材料を切る

・キャベツはしんを取り、縦に幅1cmに切る。

・スナップえんどうはへたと筋を取り、斜め3等分に切る。

・〈煮汁〉の材料は混ぜる。

（2）フライパンで煮る

フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ひき肉を入れて2分ほど炒める。肉の色が変わったらキャベツを加え、油がなじむまで炒める。煮汁を加え、フライパンの中央をあけて春雨を加え、火を強める。煮立ったらふたをして弱火で5〜6分煮て、カレー粉、スナップえんどうを加えて全体を混ぜ、味をなじませる。

おいしく作るコツ

春雨はもどさずに煮ることで、味がしっかりなじみます。フライパンの具を周囲に寄せ、中央の煮汁がたまったところに春雨を浸すようにして加えると、早くむらなく火が通ります。

煮汁を吸った春雨のおいしさに、つい箸が止まらなくなる一品。カレー粉の香りが食欲をそそり、豚ひき肉のうまみで満足感もしっかりあります。

（『オレンジページ』2025年6月17日号より）