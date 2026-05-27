春雨は戻さずそのまま使う！煮汁と旨味しみしみ『豚ひき肉とキャベツのカレー春雨煮』
つるっと食べやすい春雨に、豚ひき肉のうまみとカレー風味の煮汁がじんわりしみ込んだ、ご飯がすすむおかず。春雨はもどさずそのまま加えるので、煮汁をたっぷり吸ってしみしみの仕上がりになります。
『豚ひきとキャベツのカレー春雨煮』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……200g
キャベツ……1/4個（約250g）
スナップえんどう……6個（約60g）
春雨（ショートタイプ）……40g
カレー粉……小さじ2
〈煮汁〉
水……1カップ
砂糖……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
塩……小さじ1/2
ごま油
作り方
（1）材料を切る
・キャベツはしんを取り、縦に幅1cmに切る。
・スナップえんどうはへたと筋を取り、斜め3等分に切る。
・〈煮汁〉の材料は混ぜる。
（2）フライパンで煮る
フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ひき肉を入れて2分ほど炒める。肉の色が変わったらキャベツを加え、油がなじむまで炒める。煮汁を加え、フライパンの中央をあけて春雨を加え、火を強める。煮立ったらふたをして弱火で5〜6分煮て、カレー粉、スナップえんどうを加えて全体を混ぜ、味をなじませる。
おいしく作るコツ
春雨はもどさずに煮ることで、味がしっかりなじみます。フライパンの具を周囲に寄せ、中央の煮汁がたまったところに春雨を浸すようにして加えると、早くむらなく火が通ります。
煮汁を吸った春雨のおいしさに、つい箸が止まらなくなる一品。カレー粉の香りが食欲をそそり、豚ひき肉のうまみで満足感もしっかりあります。
教えてくれたのは…
井原 裕子イハラ ユウコ
料理家
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ヒューストン、ロンドンに約8年在住し、現地の料理やスーパー、市場に親しみ、料理、食材を学ぶ。帰国後、料理研究家のアシスタントを経て独立。雑誌や書籍でのレシピ提案、企業向けメニューや商品の開発、フードコンサルティングなど、多岐にわたって活躍している。レシピ動画メディア「DELISH KITCHEN」の副編集長を6年勤めた。