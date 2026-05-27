時東ぁみ38歳「下半身攻めてもらったので、顔が険しい」 トレーニングショットに反響
タレントの時東ぁみが、27日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が今回投稿したのは、トレーニング中のショット。「下半身攻めてもらったので、顔が険しい。表情作ってなんかいられない。動画もたくさん撮ったので、またアップしていくね!!」とつづった。ファンからは「気合の入った良い表情ですね！」「素敵すぎる」などの声が相次いでいる。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）
【写真】時東ぁみ38歳、抜群プロポーション全開！ “グラビア姿”にネット衝撃（9枚）
2005年にデビューし、メガネをトレードマークにアイドルとして注目を集めた時東。グラビア、女優、タレントなど幅広く活動し防災士免許・上級救命技能の資格を取得している。
そんな彼女が今回投稿したのは、トレーニング中のショット。「下半身攻めてもらったので、顔が険しい。表情作ってなんかいられない。動画もたくさん撮ったので、またアップしていくね!!」とつづった。ファンからは「気合の入った良い表情ですね！」「素敵すぎる」などの声が相次いでいる。
引用：「時東ぁみ」Instagram（@amitokito）