今日から限定販売！クリスピー・クリーム・ドーナツ20年間の人気投票トップ5が復活、1位は「ミント チョコ ケーキ」

クリスピー・クリーム・ドーナツが日本に上陸して20周年。その節目を記念して5月27日から6月23日まで、過去に日本で販売した約1000種の中からファン投票で選ばれた上位5品を期間限定で復刻販売する。

1位はミント×チョコの爽やか系、2位はベルギー生まれのビスコフコラボ

1位に輝いたのは、2019年発売の『ミント チョコ ケーキ』（378円・税込、以下同）。チョコ オールドファッションをミント風味のコーティングで包み、ビターチョコのストライプとチョコチップをあしらった爽やかさが特徴の一品だ。投票開始から最後まで首位を走り続け、復活を望む声が多く寄せられたという。

2位は2020年初登場の『ロータス ビスコフ ホワイトクリーム』（356円）。ベルギーの人気ビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボ作で、ホワイトクリームの上に砕いたビスコフをのせ、さらに真ん中に1枚をまるごとトッピング。カラメルとシナモンの香りが重なる組み合わせで、2023年と2024年にも再コラボしたほど根強い人気だ。

3位は、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りカスタードクリームをホワイトチョコの顔で包んだ『アザラシ カスタード』（378円）。2021年発売で、かわいいビジュアルがSNSでも話題を集めたとのこと。

4位はマスカルポーネ入りクリームとコーヒーソース、カカオパウダーでティラミスをドーナツに仕立てた『ティラミス クリーム』（378円）、5位のクリームチーズ入りフィリングにアーモンドクランチとグラハムクッキーを合わせた『ニューヨーク チーズケーキ』（378円）となり、5品すべてと定番の「オリジナル グレーズド」と組み合わせた『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』（1976円）も同期間販売する。

販売はいずれもなくなり次第終了となる。

【画像】クリスピー・クリーム・ドーナツ、8万票が選んだ復刻トップ5一覧（7枚）