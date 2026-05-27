プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（サカバタイム除く）において、夏季限定の大容量・ギガサイズならびにXLサイズの商品3種の販売を6月9日から開始する。

昨夏、期間限定で販売した「XLサイズ」は、多くの消費者から好評を得た。さらに「もっと大きなサイズが欲しい」との声を受け、今夏はXLサイズに加え、新たにプロント史上最大サイズ（カフェタイムにおいて）となる「ギガサイズ」を夏季限定で販売する。ギガサイズの対象商品は、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、すいかジュースの全3種類を予定しており、容量はRサイズに対してXLサイズが約1.8倍、ギガサイズが約2.5倍と、暑い季節にたっぷり楽しめるボリュームとなる。





また、ギガサイズに使用するカップは水玉模様に「ギガ」の文字が入ったPOPなデザインとなっている。

出勤や登校前、ランチタイム、休憩時間など、さまざまなシーンでぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］

アイスコーヒー：R396円〜／L484円〜／XL550円〜／ギガ660円〜

アイスカフェオレ：R440円〜／L528円〜／XL594円〜／ギガ704円〜

すいかジュース：R550円〜／L693円〜／XL781円〜／ギガ935円〜

（すべて税込）

［発売日］6月9日（火）

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company