女性アイドルグループ・ドレスコードの公式Xアカウントは5月25日、投稿を更新。新メンバーの月野あのんさんが注目を集めています。（サムネイル画像出典：ドレスコード公式Xより）

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女性アイドルグループ・ドレスコードの公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。新メンバーの月野あのんさんに「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」といった声が寄せられています。

【写真】「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」

「ミイヒの妹のあのんちゃん?!」

同アカウントは、新メンバーである月野さんの情報を解禁。担当カラーの黄色を基調とした衣装に身を包んだアーティスト写真も公開しています。まだお披露目前の月野さんですが、X上ではある疑惑により大きな注目を集めることに。

この投稿には「ミイヒの妹のあのんちゃん?!」「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」「よく見たらやっぱり」「遺伝子が強すぎる」など、NiziUのミイヒさんの妹という憶測が拡散。「どこでも寝れちゃうっておんなじやん！www」「ミイヒと同じ特技で笑」といったコメントも上がっています。

個人アカウントも開設

また、自身のXも開設し「はじめまして！　ドレスコード新メンバーになりました。高校3年生17歳黄色担当 月野あのんです」と、あいさつした月野さん。この投稿にも「ミイヒの妹説が出ていてガチで声が出そう」「すごい顔立ちが似てる気がする」といった声が寄せられています。真偽は不明ですが、今後の活躍が楽しみですね。

(文:堀井 ユウ)