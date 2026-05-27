「お顔似てるんだよなー」アイドルグループ、新メンバーに有名アイドルの妹疑惑？ 「遺伝子が強すぎる」
女性アイドルグループ・ドレスコードの公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。新メンバーの月野あのんさんに「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」といった声が寄せられています。
【写真】「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」
この投稿には「ミイヒの妹のあのんちゃん?!」「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」「よく見たらやっぱり」「遺伝子が強すぎる」など、NiziUのミイヒさんの妹という憶測が拡散。「どこでも寝れちゃうっておんなじやん！www」「ミイヒと同じ特技で笑」といったコメントも上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ミイヒちゃんの妹なの?!」「お顔似てるんだよなー」
「ミイヒの妹のあのんちゃん?!」同アカウントは、新メンバーである月野さんの情報を解禁。担当カラーの黄色を基調とした衣装に身を包んだアーティスト写真も公開しています。まだお披露目前の月野さんですが、X上ではある疑惑により大きな注目を集めることに。
個人アカウントも開設また、自身のXも開設し「はじめまして！ ドレスコード新メンバーになりました。高校3年生17歳黄色担当 月野あのんです」と、あいさつした月野さん。この投稿にも「ミイヒの妹説が出ていてガチで声が出そう」「すごい顔立ちが似てる気がする」といった声が寄せられています。真偽は不明ですが、今後の活躍が楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)