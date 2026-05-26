とちぎテレビ

サッカーワールドカップの開幕まで２週間あまりと迫ってきました。応援の準備はどうでしょうか？県内のスポーツ用品店でお話を聞いてきました。

（記者）「サッカーワールドカップが来月開幕します。こちらの店舗では特設コーナーが設けられ、準備万端です」

宇都宮市のスポーツ用品店「スポーツデポベルモール宇都宮店」では、ワールドカップの特設コーナーを作り、ユニホームなどを販売しています。

（客は…）

「テレビの前で観戦している時に着ようと思って買いに来ました。優勝してほしいです」

店によりますと、日本代表ユニホームの売れ行きは、春の大型連休と日本代表の招集メンバーが発表された後の週末にピークがあり、４年前の前回よりも好調だということです。

今回、特に人気なのは…

（サッカーコーナー担当・窪田菜佑さん）

「ＳＮＳでも話題の、アウェーの白色のユニホームがよく売れています。今回は今までにないカラフルなデザインだからだと思います。大人のユニホームは欠品状態です」

こちらの店舗では、アウェー戦の白色のユニホームの在庫が大人用のサイズが欠品、残りは、店頭に出ている子ども用サイズがわずかになっています。

店によりますと、大人用のユニホームが欠品になるのは珍しく、比較的若い人の購入が多いといいます。ＳＮＳでデザインが話題になったことや「ブロークコア」という、ユニホームを日常的に着るスタイルが流行していることが人気の追い風になっていると分析しています。

従業員の皆さんの感覚では、取り扱いやサイズの問い合わせは前回大会と比べて２倍近いといいます。白色のユニホームに関しては再入荷の予定も立っていないということで、応援はかなり熱くなりそうです。

（サッカーコーナー担当・窪田菜佑さん）

「スポーツの楽しさや感動を与えてくれるようなワールドカップになってほしいです。私たちスタッフも盛大に盛り上げていきたいです」