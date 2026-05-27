「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが26日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。

24日に東京・秋葉原で行われた1stDVD「相思相愛」発売記念イベントで着用した衣装やヘアスタイルを公開した。

「毎日忙しく過ごしていてもたまにおしゃれをして、ヘアメイクしてもらって、“可愛い自分”にちゃんとときめく時間って大切〜」とつづり、デニム素材のノースリーブミニワンピース姿を披露した。

巻き髪にセットしたヘアなどもアップ。「そんな日は、『あ、ちゃんと女の子できてるかも』って嬉しくなる 自分のこと、もっと大切にしてあげようって思える」と思いを記した。

またストーリーズではDVDをPRする動画も公開。「※この美女、実は…現役秘書×グラビア」「1stDVD発売！今最も目が離せない新星」「保存して、あとで見返してね！」などの言葉を添え、猫とたわむれた撮影ショットや、イベントでのビキニ水着＆ハイレグショットなどをアップした。

ファンやフォロワーからも「とても美しくて綺麗」「髪型素敵」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。