ステージ４の下咽頭がんから復帰したタレント・見栄晴が、ロッテの西岡剛コーチ、グレゴリー・ポランコと遭遇した出来事を報告した。

２７日までに自身のインスタグラムに「男も惚れる」と書き出した見栄晴。「楽天ＶＳロッテの始球式をやらせて頂いた日の朝、宿泊先のホテルのエレベーターに乗ると…マリーンズのトレーナーを着た方が乗っていて…」と続け、西岡コーチとエレベーターで遭遇したことを明かした。

さらに「『あっ、ポランコ選手だ？！』思わず発してしまうと、西岡さんが『ポランコ、一緒に写真撮ってあげて！』と、一緒にいた球団スタッフの方に僕のスマホを渡してくれて」とポランコも交えた３ショットをアップ。「めちゃめちゃ優しく接して頂き…惚れてまうやろー！」と喜びをつづった。

最後に「朝から凄く良い気分にさせて頂き始球式ができました 西岡コーチ、そしてポランコ選手、球団スタッフの方ありがとうございました」と感謝の言葉で投稿を締めた。

この投稿には「貴重なお写真」「かわい〜い！」「西岡さんもカッコ良いですが、見栄晴さんの人柄よ」「これからもお元気でお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。

見栄晴はがん公表後に入院での抗がん剤治療、通院での放射線治療などを経て、２４年４月２０日より活動を再開している。